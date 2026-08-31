विज्ञापन
विशेष लिंक

Harchhath Vrat 2026: संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाएगा हलषष्ठी व्रत, जानें सही तारीख और पूजा का खास नियम

Harchhath Vrat 2026: हरछठ यानी हलषष्ठी व्रत इस साल 2 सितंबर को रखा जाएगा. संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए महिलाएं व्रत करेंगी. आचार्य मदन मोहन ने बताया कि पूजा में जौ, मक्का, धान, गेहूं, चना, मूंग, सेमी और अरहर दाल शामिल की जाती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Harchhath Vrat 2026: संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाएगा हलषष्ठी व्रत, जानें सही तारीख और पूजा का खास नियम
हरछठ यानी हलषष्ठी व्रत इस साल 2 सितंबर को रखा जाएगा.
ndtv

भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला हरछठ यानी हलषष्ठी व्रत इस साल 2 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा. यह व्रत जन्माष्टमी से दो दिन पहले होता है और भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित माना जाता है. संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना से महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं. आचार्य मदन मोहन ने बताया कि संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपती भी श्रद्धा के साथ यह व्रत कर सकते हैं.

हरछठ व्रत में क्या खाना होता है मना

आचार्य मदन मोहन ने बताया कि हरछठ का व्रत अपने खान-पान के नियमों की वजह से थोड़ा कठिन माना जाता है. इस दिन हल से जुती जमीन में पैदा होने वाली चीजों का सेवन नहीं किया जाता है. तालाब या पानी के किनारे उगने वाले मखाने और सिंघाड़े का सेवन किया जा सकता है. मान्यता के अनुसार, हल भगवान बलराम का शस्त्र है, इसलिए व्रत में हल से जुड़ी उपज से दूरी रखी जाती है.

यह भी पढ़ें: Kajari Teej Vrat Katha: आज रखा जा रहा कजरी तीज का व्रत, पूजा में जरूर पढ़ें भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी ये कथा, तभी मिलता है पूर्ण फल

छठी माता की होती है पूजा

बता दें कि हरछठ के दिन छठी माता की पूजा करने की परंपरा है. घर में गोबर से छठी मैय्या की आकृति बनाई जाती है और उन्हें सात अनाज का भोग लगाया जाता है. इसमें जौ, मक्का, धान, गेहूं, चना, मूंग, सेमी और अरहर दाल शामिल की जाती है.

2 सितंबर को ही क्यों रखा जाएगा व्रत

आचार्य मदन मोहन ने बताया कि षष्ठी तिथि 2 सितंबर सुबह 6:12 बजे शुरू होकर 3 सितंबर सुबह 4:25 बजे तक रहेगी. सूर्योदय के आधार पर व्रत 2 सितंबर को रखा जाएगा. इस दिन ध्रुव योग रात 9:12 बजे तक रहेगा. यही वजह है कि इस साल हरछठ व्रत 2 सितंबर को मनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: आज रखा जा रहा हेरंब संकष्टी चतुर्थी का व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और गणेश पूजा की आसान विधि

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Puja Aarti, Puja Aarti Rules, Puja Aasans For Goddess
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com