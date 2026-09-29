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हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण में कौन सा है सबसे प्रभावशाली? पंडित से जानिए तीनों में अंतर

Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण तीनों का अपना अलग धार्मिक महत्व माना जाता है. हनुमान चालीसा नियमित भक्ति, सुंदरकांड रामभक्ति और बजरंग बाण विशेष संकट में पाठ से जोड़ा जाता है. जानिए आचार्य मदन मोहन से तीनों में अंतर.

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हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण में कौन सा है सबसे प्रभावशाली? पंडित से जानिए तीनों में अंतर
हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण तीनों का अपना अलग है धार्मिक महत्व
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आज मंगलवार है और हिंदू धर्म में इस दिन भगवान हनुमान की पूजा के लिए विशेष माना जाता है. इस दिन भक्त हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने के साथ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करते हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि इन तीनों में सबसे प्रभावशाली कौन सा है और किसका पाठ कब करना चाहिए. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, तीनों का अपना अलग महत्व और पाठ की अलग परंपरा है.

हनुमान चालीसा का क्या है महत्व

हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है. इसमें 40 चौपाइयां हैं, जिनमें भगवान हनुमान के गुण, पराक्रम, बुद्धि और श्रीराम के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन मिलता है. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, हनुमान चालीसा का पााठ नियमित रूप से भगवान हनुमान का स्मरण और भक्ति करने के लिए किया जााता है. इसकी सरल और छोटी रचनाा होने के कारण इसे रोजाना पढ़ना आसान होता है.

हनुमान चालीसा

श्रीगुरु चरन सरोज रज, निजमन मुकुरु सुधारि।
बरनउं रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि।।
बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार।
बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार।।

चौपाई
जय हनुमान ज्ञान गुन सागर। जय कपीस तिहुं लोक उजागर।।
राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा।।

महाबीर बिक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी।।
कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुण्डल कुँचित केसा।।

हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजे। कांधे मूंज जनेउ साजे।।
शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महा जग वंदन।।

बिद्यावान गुनी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर।।
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया।।

सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा। बिकट रूप धरि लंक जरावा।।
भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचन्द्र के काज संवारे।।

लाय सजीवन लखन जियाये। श्री रघुबीर हरषि उर लाये।।
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई।।

सहस बदन तुम्हरो जस गावैं। अस कहि श्रीपति कण्ठ लगावैं।।
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहीसा।।

जम कुबेर दिगपाल जहां ते। कबि कोबिद कहि सके कहां ते।।
तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा। राम मिलाय राज पद दीन्हा।।

तुम्हरो मंत्र बिभीषन माना। लंकेश्वर भए सब जग जाना।।
जुग सहस्र जोजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानू।।

प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं। जलधि लांघि गये अचरज नाहीं।।
दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते।।

राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे।।
सब सुख लहै तुम्हारी सरना। तुम रच्छक काहू को डर ना।।

आपन तेज सम्हारो आपै। तीनों लोक हांक तें कांपै।।
भूत पिसाच निकट नहिं आवै। महाबीर जब नाम सुनावै।।

नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरन्तर हनुमत बीरा।।
संकट तें हनुमान छुड़ावै। मन क्रम बचन ध्यान जो लावै।।

सब पर राम तपस्वी राजा। तिन के काज सकल तुम साजा।।
और मनोरथ जो कोई लावै। सोई अमित जीवन फल पावै।।

चारों जुग परताप तुम्हारा। है परसिद्ध जगत उजियारा।।
साधु संत के तुम रखवारे।। असुर निकन्दन राम दुलारे।।

अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता। अस बर दीन जानकी माता।।
राम रसायन तुम्हरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा।।

तुम्हरे भजन राम को पावै। जनम जनम के दुख बिसरावै।।
अंत काल रघुबर पुर जाई। जहां जन्म हरिभक्त कहाई।।

और देवता चित्त न धरई। हनुमत सेइ सर्ब सुख करई।।
सङ्कट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।।

जय जय जय हनुमान गोसाईं। कृपा करहु गुरुदेव की नाईं।।
जो सत बार पाठ कर कोई। छूटहि बन्दि महा सुख होई।।

जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा।।
तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजै नाथ हृदय महं डेरा।।

दोहा
पवनतनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप।
राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप।।

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सुंदरकांड में क्या है खास?

सुंदरकांड रामचरितमानस का एक प्रमुख कांड है. इसमें हनुमान जी के समुद्र पार करके लंका पहुंचने, माता सीता की खोज करने और भगवान श्रीराम का संदेश पहुंचाने की कथा आती है. आचार्य के अनुसार, सुंदरकांड में हनुमान जी के सााहस, बुद्धि, भक्ति और समर्पण का वर्णन मिलता है. इसलिए इसका पाठ विशेष पूजा या सामूहिक पाठ के रूप में भी किया जाताा है.

बजरंग बाण को लेकर क्या है मान्यता

बजरंग बाण भगवान हनुमान को समर्पित एक अलग स्तुति है. इसकी भाषा और भाव हनुमान चालीसा से अधिक तीव्र हैं और इसमें संकट के समय हनुमान जी का स्मरण करने की प्रार्थना की जाती है. आचार्य मदन मोहनन के अनुसार, इसे विशेष परिस्थितियों और संकट के समय श्रद्धा से पढ़ने की परंपराा है.

बजरंग बाण
दोहा
निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करैं सनमान ।
तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान ॥

जय हनुमन्त संत हितकारी । सुन लीजै प्रभु अरज हमारी ।।
जन के काज बिलम्ब न कीजै । आतुर दौरि महासुख दीजै ।।
जैसे कूदी सिन्धु महि पारा । सुरसा बदन पैठी विस्तारा ।।
आगे जाय लंकिनी रोका । मारेहु लात गई सुर लोका ।।

जाय विभीषण को सुख दीन्हा । सीता निरखि परम-पद लीना ।।
बाग उजारि सिन्धु मह बोरा । अति आतुर जमकातर तोरा ।।
अक्षय कुमार मारि संहारा । लूम लपेटि लंक को जारा ।।
लाह समान लंक जरि गई । जय-जय धुनि सुरपुर में भई ।।

अब बिलम्ब केहि कारन स्वामी । कृपा करहु उर अन्तर्यामी ।।
जय जय लखन प्रान के दाता । आतुर होई दु:ख करहु निपाता ।।
जै गिरिधर जै जै सुख सागर । सुर-समूह-समरथ भट-नागर॥
ओम हनु हनु हनु हनुमंत हठीले । बैरिहि मारु बज्र की कीले॥

गदा बज्र लै बैरिहि मारो । महाराज प्रभु दास उबारो ।।
ओंकार हुंकार महाप्रभु धाओ । बज्र गदा हनु विलम्ब न लाओ ।।
ओम ह्नीं ह्नीं ह्नीं हनुमंत कपीसा । ओम हुं हुं हुं हनु अरि उर-सीसा॥
सत्य होहु हरी शपथ पायके । राम दूत धरु मारू जायके

जय जय जय हनुमन्त अगाधा । दुःख पावत जन केहि अपराधा ।।
पूजा जप-तप नेम अचारा । नहिं जानत हो दास तुम्हारा ।।
वन उपवन मग गिरि गृह मांहीं । तुम्हरे बल हम डरपत नाहीं ।।
पायं परौं कर जोरी मनावौं । येहि अवसर अब केहि गोहरावौं ।।

जय अंजनी कुमार बलवंता । शंकर सुवन वीर हनुमंता ।।
बदन कराल काल कुलघालक। राम सहाय सदा प्रतिपालक ।।
भूत प्रेत पिसाच निसाचर। अगिन वैताल काल मारी मर ।।
इन्हें मारु, तोहि शपथ राम की । राखउ नाथ मरजाद नाम की ।।

जनकसुता हरि दास कहावो । ताकी शपथ विलम्ब न लावो ।।
जै जै जै धुनि होत अकासा । सुमिरत होत दुसह दुःख नासा ।।
चरण शरण कर जोरि मनावौं । यहि अवसर अब केहि गोहरावौं ।।
उठु उठु चलु तोहि राम-दोहाई । पायँ परौं, कर जोरि मनाई ।।

ओम चं चं चं चं चपल चलंता । ओम हनु हनु हनु हनु हनुमन्ता ।।
ओम हं हं हाँक देत कपि चंचल । ओम सं सं सहमि पराने खल-दल ।।
अपने जन को तुरत उबारौ । सुमिरत होय आनंद हमारौ ।।
यह बजरंग बाण जेहि मारै। ताहि कहो फिर कोन उबारै ।।

पाठ करै बजरंग बाण की । हनुमत रक्षा करैं प्रान की ।।
यह बजरंग बाण जो जापैं । ताते भूत-प्रेत सब कापैं ।।
धूप देय अरु जपै हमेशा । ताके तन नहिं रहै कलेसा ।।

दोहा
प्रेम प्रतीतिहि कपि भजै, सदा धरै उर ध्यान ।
तेहि के कारज सकल सुभ, सिद्ध करैं हनुमान ।।

तीनों में सबसे प्रभावशाली कौन

आचार्य मदन मोहन के अनुसार, तीनों पाठों को केवल 'कौन ज्यादा शक्तिशाली है' के आधार पर नहीं देखना चाहिए. हनुमान चालीसा नियमित भक्ति और स्मरण, सुंदरकांड हनुमान जी के पराक्रम और रामभक्ति के पाठ तथा बजरंग बाण विशेष संकट में प्रार्थना के रूप में देखा जाता है. यानी तीनों की अपनी अलग धार्मिक मान्यता और उपयोग है. भक्त अपनी श्रद्धा, परंपरा और आवश्यकता के अनुसार इनका पाठ कर सकते हैं.

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