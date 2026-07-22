Guru Uday 2026: अगस्त में कब होंगे गुरु उदय? पंडित जी से जानिए किन राशियों को मिलेगा लाभ

देवगुरु बृहस्पति 5 जुलाई 2026 से अस्त होकर करीब 40 दिन बाद 14 अगस्त 2026 को कर्क राशि में उदय होंगे. गुरु का अपनी उच्च राशि में उदित होना बेहद शुभ माना जाता है. ज्योतिषाचार्य पंडित कौशल पांडेय ने बताया कि इस बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन चार राशियों के लिए यह समय खास तौर पर तरक्की, धन लाभ और सफलता लेकर आ सकता है.

वृषभ राशि को मिलेगा मेहनत का पूरा फल

ज्योतिषाचार्य पंडित कौशल पांडेय के अनुसार, गुरु उदय के बाद रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे. नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय बढ़ने के योग बनेंगे.

सिंह राशि वालों के खुलेंगे सफलता के रास्ते

उन्होंने बताया कि करियर में उन्नति के मौके मिलेंगे. परिवार में खुशियां आएंगी और निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है.

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तुला राशि के लिए बनेगा उन्नति का योग

नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. व्यापार में सुधार होगा, बचत बढ़ेगी और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं.

कुंभ राशि पर बरसेगी गुरु की कृपा

भाग्य का साथ मिलेगा और लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे. धन लाभ के योग बनेंगे. परिवार में खुशियां आएंगी और घर, जमीन या वाहन खरीदने का अवसर मिल सकता है.

क्या होता है गुरु उदय

पंडित कौशल पांडेय के अनुसार, जब गुरु ग्रह सूर्य के बेहद करीब होने के कारण अस्त अवस्था से निकलकर फिर से प्रभावी हो जाते हैं तो उसे गुरु उदय कहा जाता है. ज्योतिष में इसे शुभ परिवर्तन माना जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

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