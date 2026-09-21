Gemini Aaj Ka Rashifal: सहयोग से बन सकता है रास्ता, अधूरी जानकारी पर प्रतिक्रिया से बचें

Gemini Horoscope Today 21 September 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज मिथुन राशि वालों के लिए दिन का पहला चरण लोगों से जुड़ने, अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने और महत्वपूर्ण रिश्तों को समझने का रहेगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे. इसके बाद मकर राशि में प्रवेश करते ही चंद्रमा अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे. इसलिए दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ अधिक गंभीर और गहन हो सकती हैं.

जो बातें सुबह सहज लग रही थीं, उनमें शाम तक अतिरिक्त सावधानी की जरूरत महसूस होगी. सुबह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत आपके लिए उपयोगी हो सकती है.

व्यापारिक साझेदारी, ग्राहक संबंध अथवा किसी सहयोगी के साथ चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. आपकी बात में आकर्षण रहेगा, लेकिन सामने वाले की अपेक्षाओं को भी उतना ही महत्व देना जरूरी होगा. केवल अपनी शर्तों पर निर्णय लेने से सहयोग का माहौल कमजोर हो सकता है. किसी मुलाकात में कही गई छोटी बात को तुरंत अंतिम निष्कर्ष न मानें.

दोपहर के बाद अष्टम भाव सक्रिय होने से अचानक बदलती परिस्थितियों के प्रति सजग रहना होगा. आज जोखिम लेकर जल्दी लाभ कमाने की मानसिकता से दूरी रखें. कामकाज में कोई ऐसी जानकारी सामने आ सकती है जो पहले आपकी नजर से छूट गई थी. शोध, विश्लेषण, गहराई से पढ़ने और किसी विषय की तह तक जाने के लिए समय अच्छा है. हालांकि अफवाह या अधूरी सूचना के आधार पर प्रतिक्रिया देने से नुकसान हो सकता है. नौकरी में सहकर्मी की बात को लेकर अनावश्यक बहस न करें. स्वास्थ्य के मामले में पेट की गड़बड़ी, थकान या अनियमित दिनचर्या परेशान कर सकती है. बहुत मसालेदार भोजन और देर रात खाने से बचें.



उपाय: हरी मूंग का दान करें और “ॐ बुं बुधाय नमः” का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: पिस्ता हरा और आसमानी

