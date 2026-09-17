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Gemini Aaj Ka Rashifal: दूसरे के विवाद में पड़ने से बचें, कर्ज से जुड़े मामलों में सावधान

Gemini Horoscope Today 17 September 2026, Mithun Rashifal: कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति से विचारों का मतभेद हो सकता है. ऋण या विवाद से जुड़े मामलों में सावधानी विशेष रूप से जरूरी है.

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Gemini Aaj Ka Rashifal: दूसरे के विवाद में पड़ने से बचें, कर्ज से जुड़े मामलों में सावधान
Gemini Aaj Ka Rashifal 17 September 2026 | Mithun Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Gemini Horoscope Today 17 September 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेगा. यह स्थिति रोजमर्रा की चुनौतियों, प्रतिस्पर्धा, ऋण, विवाद और कार्यस्थल की व्यस्तताओं को बढ़ा सकती है. आज कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें धैर्य के साथ लगातार प्रयास करना पड़े. छोटी बाधा देखकर पीछे हटने के बजाय समस्या को हिस्सों में बांटकर निपटना आपके लिए बेहतर रहेगा. 

कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति से विचारों का मतभेद हो सकता है. प्रतियोगिता की स्थिति में दूसरे को पछाड़ने की चिंता से ज्यादा जरूरी अपनी तैयारी मजबूत रखना होगा. चंद्रमा की दृष्टि आपके बारहवें भाव पर रहेगी. इसका असर बेवजह के खर्च, मानसिक एकांत, दूर के संपर्क और निराशा के रूप में दिखाई दे सकता है.

आज पैसा ऐसी जगह निकल सकता है जहां आपने अनुमान नहीं लगाया था. बारहवें भाव की दृष्टि मानसिक थकान भी बढ़ा सकती है. काम खत्म होने के बाद भी दिमाग किसी समस्या को लेकर चलता रह सकता है. दूसरों की परेशानियों को अपने ऊपर लेकर चलने से बचें. रात में देर तक जागकर किसी बात को सोचते रहना अगले दिन की कार्यक्षमता प्रभावित कर सकता है.

 ऋण या विवाद से जुड़े मामलों में सावधानी विशेष रूप से जरूरी है. कर्ज लेने से बचें. किसी अन्य के विवाद में बेवजह पड़ने से बचें, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामले में फंस सकते हैं. जिस काम को आप लगातार टाल रहे थे, उसे पूरा करें और दिनचर्या को नियमित रखें.. प्रतिस्पर्धी वातावरण में आपकी मेहनत दिखाई देगी, बशर्ते आप दूसरों की गतिविधियों में उलझने के बजाय अपनी गति बनाए रखें.

उपाय: सुबह भगवान हनुमान के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें.
शुभ रंग: गहरा नारंगी

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