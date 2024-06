Ganga Dussehra 2024 : स्नान और दान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है गंगा दशहरा, नोट कर लें तारीख

Ganga Dussehra 2024 : मां गंगा को सनातन धर्म में जीवनदायिनी पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है. भगीरथ के प्रयासों से मां गंगा धरती पर लोगों के पाप धोने के लिए अवतरित हुई थी. कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह की दशमी के दिन ही मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और इस दिन को गंगा दशहरा (Ganga Dussehra 2024) के रूप में मनाया जाता है. इस दिन स्नान और दान का खास महत्व है. मान्यता है कि इस दिन जो लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं उनके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के संकट मिट जाते हैं. इस साल यानी 2024 में गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जाएगा. गंगा दशहरा पर कुछ खास चीजों का दान करने पर जातक के जीवन के कष्ट मिट सकते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. चलिए आपको बताते हैं कि गंगा दशहरा पर किन चीजों का दान करना शुभ होगा.

Shri Krishna Story : किन वजहों से कभी दोबारा वृंदावन नहीं लौटे श्रीकृष्ण



गंगा दशहरा पर इन चीजों का दान करने पर मिलेगा सौभाग्य और पुण्य donate these things on Ganga Dussehra

शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा दशहरा पर जरूरतमंदों और गरीबों को दान करना शुभ है. इस दिन दान पुण्य करने पर अक्षय फल की प्राप्ति होती है. आप इस दिन जल, नमक, अन्न, फल, घी, मिठाई, सोना चांदी, चीनी, तेल, वस्त्र, पूजा का सामान आदि दान कर सकते हैं. इन चीजों को दान करने पर आपको इनका दुगना लाभ मिलता है और कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है. इतना ही नहीं गंगा दशहरा पर आप शरबत, मटका, पंखा, खरबूजा और तरबूज, आम, लीची और मिठाई का दान करेंगे तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे.



गंगा स्नान नहीं कर पाएं तो करें ये काम Do this one thing if you can not bath in ganga river

गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान के समय अनजाने में हुए पापों और गलतियों की क्षमा जरूर मांगनी चाहिए. अगर आप गंगा दशहरा पर गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है. आप घर पर नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगाजल की मिलाकर स्नान कर सकते हैं. इससे भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे. इस दिन सायंकाल के समय गंगा आरती जरूर करें और जीवनदायिनी गंगा मां की आराधना करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)