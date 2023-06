Rajyog in Kundli : आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं, बस इस एक चीज से जान जाएंगे आप

Gemstones according to Rashi: आइए जानते हैं राशि के अनुसार कौन सा रत्‍न आपके जीवन में लाएगा शुभ परिवर्तन

कुंडली के कुछ खास भावों में छिपा है राजयोग (Kundli Define Rajyog In Life)



ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किसी जातक की कुंडली के नौवें और दसवें भाव को बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है. ऐसे में यदि इन दोनों भावों में बैठे ग्रह शुभ हैं तो कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है और व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है. भृगु वेद में कहा गया है कि जिस कुंडली में बुध और चंद्रमा की शुभ स्थिति राजयोग बनाती है. ऐसे जातक राजनीति में काफी सफल होते हैं और उनका जीवन हर तरह से अच्छा होता है.

इस आसान तरीके से लगाएं राजयोग का पता (Know How To Calculate Rajyog in your Kundli)

राजयोग का पता लगाने के लिए एक बेहद आसान तरीका इस तरह है. आपको सबसे पहले अपना मूलांक निकालना होगा. मूलांक यानी आपकी जन्मतिथि. अगर आपकी जन्मतिथि 12 है तो 1+2 यानी मूलांक हुआ 3. अगर आपकी जन्मतिथि 26 है तो मूलांक हुआ 2+6 यानी 8. इसके बाद आपको अपना भाग्यांक निकालना है. भाग्यांक पूरी जन्म तिथि का टोटल होता है. जैसे अगर किसी की जन्मतिथि है - 06.12.1976 तो उसका मूलांक हुआ 06+1+2+7+6 इसका जो जोड़ 4 होगा वो आपका मूलांक कहलाएगा. इसमें सदी को नहीं जोड़ा जाता है. अब आपको अपना मूलांक और भाग्यांक एक साथ लिख लेना है. इस पूरे नंबर में एक, छह और आठ अगर एक साथ दिख रहे हैं तो आपके जीवन में राजयोग जरूर लगेगा. जीवन में किसी भी उम्र में आपको एक बार राजयोग भोगने का मौका जरूर मिलेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

