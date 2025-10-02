विज्ञापन
रावुला, दसकंठी और त्रिकालदर्शी... रावण के ये नाम और उनका अर्थ क्या जानते हैं आप

Dussehra 2025: लंकापति रावण के कई ऐसे नाम हैं, जिनके बारे में लोगों को कम ही पता है. दशहरा पर दशानन के ऐसे ही कुछ नाम हम आपको बता रहे हैं.

Ravana Name
नई दिल्ली:

Ravana Unknown Facts: लंकापति रावण का दशानन नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके कुछ ऐसे नाम भी हैं, जिनके बारे में लोग कम जानते हैं. रावण के नाम का अर्थ भी कम ही लोगों को पता होगा. रावण यानी जो खूब रुला दे, यह नाम उसे भगवान शिव से मिला था. लंकापति रावण प्रकांड विद्वान था, उसने भगवान शिव की घोर तपस्या भी की थी. महादेव ने रावण को प्रसन्न होकर वरदान भी दिया था. कहा जाता है कि रावण ने शनिदेव को बंधक बना रखा था. शनिदेव को वो अपने पैरों के नीचे दबा कर रखता था ताकि वह कुंडली के ग्रहों की स्थिति को काबू में रख सके. 

रावण ये नाम जानते हैं क्या आप

दशग्रीव: 10 ग्रीव (गर्दन) वाला

दशानन: दस मुखों वाला.

लंकाधिपति: लंका का राजा

लंकेश: लंका का स्वामी

राक्षसेंद्र: राक्षसों का राजा

विद्याधर: महान विद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता

शिवभक्त: भगवान शिव का परम भक्त

ब्रह्मण: ब्राह्मण कुल में जन्म

महाबली: महान बलशाली।

त्रिकालदर्शी: तीन कालों का ज्ञाता (भूत, भविष्य, वर्तमान)

मायावी: महान माया और जादू का स्वामी।

पुलस्त्यनन्दन: ऋषि पुलस्त्य के वंशज

दशानन या दशग्रीव का अर्थ है कि दस मुख वाला या दस गर्दन वाला. यह रावण के दस सिरों को दर्शाता है, जो उसकी अपार बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं.

लंकेश / लंकापति: सोने की लंका के स्वामी होने के कारण रावण को लंकेश या लंकापति कहा जाता था.

रावण: ये नाम दशानन को भगवान शिव ने दिया था, जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था और दर्द से राव-राव कर वो चिल्लाया था.

दसकंठी: विद्वानों के मुताबिक रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे दसकंठी भी कहा जाता था.

रावुला: यह भी रावण का एक अन्य प्रसिद्ध नाम है.

रावणेश्वरन या लंकेश्वरन: ये रावण का लंकापति के तौर पर नाम

