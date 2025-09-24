विज्ञापन
Thursday Puja Tips: देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए?

Thursdays for Jupiter : हिंदू मान्यता के अनुसार गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति की पूजा के लिए समर्पित है. कुंडली में गुरु ग्रह की शुभता को बनाए रखने के लिए गुरुवार के दिन कुछेक धार्मिक नियम बने हुए हैं, जिनका पालन करने पर मान्यता है कि व्यक्ति को सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है. गुरुवार की पूजा और दैनिक कार्यों से जुड़े नियम जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Thursday Puja Tips: देवगुरु बृहस्पति की पूजा के नियम

Thursday rituals for Jupiter : हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है. सप्ताह का यह दिन देवगुरु बृहस्पति के नाम पर ही रखा गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार बृहस्पति ग्रह का संबंध सुख, सौभाग्य, ज्ञान आदि से होता है. यदि कोई व्यक्ति गुरुवार के दिन उनकी विधि-विधान से पूजा करता है तो देवगुरु की उस पर पूरी कृपा बरसता है. गुरुवार के दिन किए गए उपाय न केवल आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं, बल्कि पारिवारिक सुख-शांति व समृद्धि को भी बढ़ाते हैं. आइए जानते हैं कि गुरुवार के दिन किन कार्यों को करना और किन कार्यों को करने से परहेज करना चाहिए.

गुरुवार को क्या करें

1. हल्दी के पानी से स्नान

सुबह जल्दी उठकर स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिला लें. ऐसा करने से शरीर व मन दोनों में शुद्धता आती है और यह देवगुरु की कृपा पाने का एक सरल उपाय माना जाता है.

2. पीले वस्त्र धारण करें

इस दिन पीले रंग को शुभ माना गया है. पीले वस्त्र पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह गुरु ग्रह को बल प्रदान करता है.

3. भगवान विष्णु और बृहस्पति की पूजा

पूजा स्थल पर दीप जलाएं, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को पीले फूल, चने की दाल, गुड़ आदि अर्पित करें. शुद्ध मन से प्रार्थना करें.

4. केले के पेड़ की पूजा

गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है. पेड़ पर जल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं और 11 बार परिक्रमा करें. इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं.

5. मंत्र जाप

“ॐ बृं बृहस्पतये नमः” इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें. यह मंत्र बृहस्पति ग्रह को शांत और मजबूत करने में सहायक होता है.

6. दान करें

पीली वस्तुओं जैसे - चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, गुड़ या धार्मिक पुस्तकें जरूरतमंदों को दान करें. इससे भाग्य का द्वार खुलता है.

7. व्रत रखें

गुरुवार का व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है. इस दिन केवल पीले रंग का हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे - चने की दाल, बेसन से बनी चीज़ें आदि.

गुरुवार को क्या न करें

1. बाल और दाढ़ी न कटवाएं

इस दिन बाल कटवाने या शेविंग करने से सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. साथ ही, संतान सुख में बाधा आने की आशंका रहती है.

2. घर में पोछा न लगाएं

मान्यता है कि इस दिन घर में पोछा लगाने से घर का आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ता है और ईशान कोण पर बुरा असर पड़ता है.

3. कर्ज का लेन-देन न करें

गुरुवार को उधार देना या लेना दोनों ही अशुभ माने जाते हैं. ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और गुरु ग्रह कमजोर होता है.

4. मांसाहार और नशा न करें

इस दिन पूर्ण रूप से सात्विक रहना चाहिए. मांसाहार, शराब या अन्य नशे की चीजों से दूर रहना शुभ होता है.

5. गुरुओं का न करें अपमान

हिंदू मान्यता के अनुसार गुरुवार के दिन अपने गुरु या फिर गुरु समान किसी व्यक्ति या संत का अपमान नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

