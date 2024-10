दिवाली की पूजा के दौरान किस दिशा में रखनी चाहिए मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां, यहां जानें

Diwali 2024 :कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली मनाई जाती है. इस साल यानी 2024 को दिवाली का त्योहार 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. आपको बता दें कि इस दिन घर को सजाकर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाती है. मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी अपने वाहन पर सवार होकर धरती लोक पर आती हैं और अपने स्वागत की तैयारियां देखती हैं. इस दिन मां लक्ष्मी (maa laxmi)और भगवान गणेश (lord ganesha) की पूजा करके लोग सुख संपत्ति और खुशहाली का वरदान मांगते हैं. दिवाली की रात को पूजा के लिए मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना करके पूजा की जाती है. चलिए जानते हैं कि पूजा के समय मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों को किस दिशा में रखना चाहिए.



किस दिशा में रखें मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति right direction of Idol of maa Laxmi and lord ganesha



दिवाली की पूजा में चौकी पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करते समय दिशा का ध्यान रखना चाहिए. मां लक्ष्मी की मूर्ति भगवान गणेश के दाईं और रखनी चाहिए. बाईं और का स्थान पत्नी का होता है और मां लक्ष्मी गणेश जी की माता के स्वरूप हैं. इसलिए चौकी पर बाईं और गणपति की मूर्ति रखें और दाईं और मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें. चौकी पर मां लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति रखते वक्त ध्यान रहें कि मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर हो.



कैसी हो गणपति और मां लक्ष्मी की मूर्तियां Idol of maa Laxmi and lord ganesha

मां लक्ष्मी की मूर्ति लेते समय ध्यान रहें कि वो बैठी अवस्था में हों. मां लक्ष्मी कमल के आसन पर बैठी हों औऱ उनके साथ ऐरावत हाथी भी हो. मां लक्ष्मी को चंचल कहा गया है, अगर उनकी खड़ी अवस्था वाली मूर्ति घर लाएंगे तो वो चंचल अवस्था के कारण घर से जल्दी चली जाएंगी. भगवान गणेश की मूर्ति लेते वक्त ध्यान रहे कि वो भी बैठी अवस्था में हों और उनकी सूंड बाईं ओर हो.

