Diwali 2025 Kab Hai: बद्रीनाथ से लेकर बनारस तक, अयोध्या से लेकर पुरी तक जानें कब मनाई जाएगी दिवाली

Diwali 2025 Date: दिवाली को लेकर इस साल लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है. काशी विद्वत परिषद जहां 20 तारीख को दिवाली मनाए जाने का ऐलान कर चुका है तो वहीं कुछेक राज्यों के पंडित और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष 21 अक्टूबर को दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं. देश के प्रमुख शहरों में कब मनाई जाएगी दिवाली, जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Diwali 2025 Dates: दिवाली कब है 2025
NDTV

Diwali 2025 Date 20 or 21: Diwali 2025 Date 20 or 21: हिंदू धर्म में कार्तिक अमावस्या के दिन मनाए जाने वाली दीपावली का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है क्योंकि दीपों के इसी महापर्व धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ-लाभ के देवता भगवान श्री गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है. हिंदू मान्यता के अनुसार दिवाली की रात गणेश-लक्ष्मी की पूजा करने पर पूरे साल धन-धान्य और खुशहाली बनी रहती है. इस साल दिवाली की तारीख को लेकर लोगों में इस बात को लेकर भ्रम हो गया है कि आखिर वे इसे 20 या फिर 21 अक्टूबर 2025 को मनाएं. आइए जानते हैं कि दिवाली की तारीख को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों के पंडित दिवाली की तारीख को लेकर क्या कहते हैं. 

उत्तराखंड ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष और जाने-माने ज्योतिषाचार्य पं. रमेश सेमवाल के अनुसार इस बार दीपावली 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को ही मनाई जाएगी. उनके अनुसार 20 अक्टूबर 2025 को ही दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत है क्योंकि 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 03:45 बजे अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 21 अक्टूबर 2025, मंगलवार को शाम 05:55 बजे तक रहेगी. ऐसे में 21 अक्टूबर 2025 की रात को अमावस्या तिथि नहीं रहेगी. 

क्या कहता है पंचांग

पंडित रमेश सेमवाल के अनुसार दीपावली का पावन पर्व कार्तिक मास कृष्णपक्ष अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जिसमें रात्रि को भी अमावस्या तिथि रहती है. इस वर्ष यह योग 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को पड़ रहा है, जिसमें प्रदोष काल में भी अमावस मिल रही है और रात्रि काल में भी अमावस्या है. ऐसे में सभी को 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को दीपावली का पावन पर्व सभी को मनाना चाहिए. 

क्या कहता है काशी विद्वत परिषद?

काशी विद्वत परिषद पहले ही 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली मनाए जाने को उचित ठहरा चुका है. काशी विद्वत परिषद के महामंत्री पं. रामनारायण द्विवेद्वी के अनुसार दिवाली पर्व की तारीख को धर्म शास्त्र के अनुसार सभी की सहमति से 20 अक्टूबर 2025 को मनाने का फैसला किया है और अयोध्या, मथुरा, काशी और पुरी आदि सभी प्राचीन पुरियों में 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी. 

दिवाली कैलेंडर 2025 | Diwali 2025 Calendar

18 अक्टूबर 2025 : धनतेरस / यम दीपम
19 अक्टूबर 2025 : नरक चतुर्दर्शी / हनुमान पूजा 
20 अक्टूबर 2025 : दीपावली 
21 अक्टूबर 2025 : स्नान दान की अमावस्या 
22 अक्टूबर 2025 : अन्नकूट / गोवर्धन पूजा
23 अक्टूबर 2025 : यम द्वितीया / भैया दूज

बद्रीनाथ में कब मनाई जाएगी दिवाली 

बद्रीनाथ मंदिर के पूर्वा धर्माधिकारी पं. भुवनचंद्र उनियाल के अनुसार भी दिवाली को 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाना ही उचित रहेगा. उत्तराखंड के चारों धाम में इसी दिन दिवाली मनाई जाएगी. पं. भुवनचंद्र उनियाल के अनुसार रात्रि के समय भगवती लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सिर्फ 20 तारीख को ही समय मिल रहा है. ऐसे में शास्त्र सम्मत तरीके से 20 को ही दिवाली मनाना उचित रहेगा. 

बड़े शहरों में कब मनाई जाएगी दिवाली?

अखंड दयाधाम, वृंदावन के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद के अनुसार ब्रजमंडल में दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. मुम्बई विले पार्ले संन्यास आश्रम के पंडित दुर्गेश त्रिवेदी के अनुसार मुंबई में और कोलकाता के ज्योतिषाचार्य दीनदयाल तथा भुवनेश्वर के धर्मशास्त्र के जानकार पं. उमाकांता पांडा के अनुसार उनके शहर में भी दिवाली 20 अक्टूबर को ही जाएगी. 

अखाड़ा परिषद 21 को मनाएगा दिवाली

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी जी महाराज के अनुसार जिस तरह जन्माष्टमी पर सन्यासी अष्टमी ढूढ़ते हैं और बैरागी संप्रदाय रोहिणी नक्षत्र ढूढ़ता है, और यह पर्व हर साल लोगों के द्वारा आगे-पीछे मनाय जाता है, कुछ उसी प्रकार हम साधु-संत इस बार उदया तिथि को आधार मानते हुए 21 अक्टूबर 2025, मंगलवार को सूर्यास्त से पहले ही दीपावली का पूजन करेंगे, लेकिन जो लोग तंत्र-मंत्र आदि से दीपावली पर पूजा करते हैं, उन्हें इस दिन समय नहीं मिलेगा. ऐसे में वो लोग 20 अक्टूबर 2025 को ही दिवाली मनाएंगे. रात्रिकालीन साधना करने वालों को 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाना चाहिए.  

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Diwali 2025, Diwali Date 2025, Diwali Kab Hai 2025
