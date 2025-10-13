Dhanteras 2025: धनतेरस के इन 5 उपायों से सोने जैसी चमकेगी किस्मत, घर में हमेशा भरा रहेगा धन-धान्य

Dhanteras 2025 Five Powerful Astro remedies: हिंदू धर्म में दीपावली के पंचपर्वों की शुरुआत धनतेरस से होती है. यह पावन पर्व भगवान विष्णु के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी, धन के देवता भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा के लिए जाना जाता है. हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन किए जाने वाले पूजा-पाठ, शुभ कार्य आदि को करने पर उसका 13 गुना फल प्राप्त होता है. ऐसे में हर कोई धन-धान्य की वृद्धि के लिए इस दिन सोना-चांदी से लेकर तमाम चीजें खरीदता है लेकिन इस खरीदारी के अलावा भी कई उपाय बताए गये हैं, जिसे करने पर माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का विशेष आशीर्वाद बरसता है. आइए धनतेरस से जुड़े 5 सरल सनातनी उपाय के बारे में जानते हैं.

धनतेरस के अचूक उपाय

1. हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन घर में शाम के समय 13 दीया जरूर जलाना चाहिए और इसे अपने घर के प्रत्येक कोने के साथ ​देवालय पर भी जाकर रखना चाहिए.

2. हिंदू मान्यता के अनुसार दीपावली की रात पूजी जाने वाली गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमा को धनतेरस के दिन खरीदना बेहद शुभ माना गया है. ऐसे में गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमा इसी दिन खरीदें, लेकिन ध्यान रहे यह प्रतिमा मिट्टी या फिर धातु की होनी चाहिए. भूलकर भी प्लास्टिक के गणेश-लक्ष्मी न खरीदें.

3. धनतेरस के दिन आरोग्य का वरदान देने वाले भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा करते हुए उनके मंत्र ‘ॐ नमो भगवते धन्वंतराय विष्णुरूपाय नमो नमः' का अधिक से अधिक जप करना चाहिए. मान्यता है कि धनतेरस वाले दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा में लौंग अर्पित करने पर सुख-समृद्धि बढ़ती है और पैसों की किल्लत दूर होती है.

4. धनतेरस के दिन घर में कुबेर देवता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए. वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है. ऐसे में धनतेरस के दिन उत्तर दिशा में उनके चित्र या मूर्ति को रखकर उसके सामने शुद्ध देशी घी का दीया जलाएं. इसक बाद पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कुबेर देवता के मंत्र ‘ॐ यक्ष राजाय विद्महे, वैश्रवणाय धीमहि, तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्' का अधिक से अधिक जप करें.

5. हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन घर में पीली कोड़ी, गुंजा, लधु नारियल, पीली कौड़ी को लाना अत्यंत ही शुभ माना गया है. मान्यता है​ कि यदि धनतेरस के दिन पीली कौड़ी को लाकर धन स्थान पर रखा जाए तो उसके शुभ प्रभाव से धन में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि होती है.

