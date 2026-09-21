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Capricorn Aaj Ka Rashifal: अपने लक्ष्य पर रहेगा ध्यान केंद्रित, अनावश्यक खर्च रोकने की जरूरत

Capricorn Horoscope Today 21 September 2026, Makar Rashifal: वरिष्ठ आपकी गंभीरता पर भरोसा कर सकते हैं. आपका व्यक्तित्व अधिक सक्रिय दिखाई देगा और निर्णय लेने का आत्मविश्वास लौटेगा.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal: अपने लक्ष्य पर रहेगा ध्यान केंद्रित, अनावश्यक खर्च रोकने की जरूरत
Capricorn Aaj Ka Rashifal 21 September 2026 | Makar Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Capricorn Horoscope Today 21 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज का आरंभ अपेक्षाकृत शांत और भीतर की दुनिया पर केंद्रित रह सकता है. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करके प्रथम भाव को सक्रिय करेंगे. 

इसलिए दिन का पहला हिस्सा पुराने कामों को समेटने, खर्चों पर नजर रखने और मानसिक विश्राम की आवश्यकता समझने वाला रहेगा, जबकि दोपहर बाद आत्मविश्वास और सक्रियता में वृद्धि महसूस होगी. सुबह अनावश्यक भागदौड़ से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. नींद पूरी न होने या लगातार सोचते रहने के कारण ऊर्जा सामान्य से कम लग सकती है. 

किसी काम में अपेक्षित गति न मिलने पर खुद को दोष न दें. कुछ कार्यों को पीछे छोड़कर नए चरण की शुरुआत करने से पहले मानसिक रूप से जगह बनाना आवश्यक है. 

बारहवें भाव की स्थिति खर्चों को बढ़ा सकती है. ऑनलाइन खरीदारी, मनोरंजन, यात्रा या सुविधा से जुड़े छोटे भुगतान मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं. यदि कोई भुगतान करना ही है तो रिकॉर्ड सुरक्षित रखें. दोपहर 11:15 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि में आ जाएंगे. आपका व्यक्तित्व अधिक सक्रिय दिखाई देगा और निर्णय लेने का आत्मविश्वास लौटेगा. अपने लिए कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य तय करने या अधूरे काम को फिर से शुरू करने के लिए यह समय बेहतर है. 

कामकाज में आपकी उपस्थिति महसूस की जाएगी. वरिष्ठ आपकी गंभीरता पर भरोसा कर सकते हैं. रिश्तों में आज अपने मूड को समझना जरूरी है. दोपहर बाद आत्मविश्वास बढ़ने के साथ आप कुछ अधिक स्पष्ट और सीधे हो सकते हैं. यह गुण सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो लाभ देगा, लेकिन कठोरता में बदलने पर दूरी पैदा कर सकता है.

उपाय: सुबह घर के पूजा स्थान पर तिल के तेल का दीपक जलाकर “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का 11 बार जाप करें.
शुभ रंग: स्लेटी और नेवी ब्लू

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