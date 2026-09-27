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Cancer Aaj Ka Rashifal: पढ़ाई और करियर में मिल सकता है नया विकल्प, छोटी गलती से बिगड़ सकता है जरूरी काम

Cancer Horoscope Today 27 September 2027, Kark Rashifal: आज किसी पुराने मतभेद को जीत-हार का विषय बनाने से बचना चाहिए. कामकाज में दूर के शहर या दूसरे स्थान से जुड़े लोगों के साथ संवाद बढ़ सकता है. 

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Cancer Aaj Ka Rashifal: पढ़ाई और करियर में मिल सकता है नया विकल्प, छोटी गलती से बिगड़ सकता है जरूरी काम
Cancer Aaj Ka Rashifal 27 September 2027 | Kark Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Cancer Horoscope Today 27 September 2027, Kark Rashi ka Rashifal: आज मन में किसी पुराने निर्णय को लेकर दोबारा विचार करने की स्थिति बन सकती है. यदि पहले लिया गया फैसला अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं दे रहा है तो केवल भावनात्मक लगाव के कारण उसी दिशा में आगे बढ़ते रहना उचित नहीं होगा. परिस्थितियों का निष्पक्ष आकलन करें. एक रास्ता बंद दिखाई दे तो वैकल्पिक विकल्प तलाशना आपके लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा. 

उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण या किसी विशेष कौशल को सीखने वालों के लिए दिन महत्वपूर्ण हो सकता है. किसी परीक्षा, आवेदन या अध्ययन संबंधी प्रक्रिया में छोटी तकनीकी गलती नतीजे को प्रभावित कर सकती है. दस्तावेज जमा करने से पहले नाम, तारीख और आवश्यक जानकारी दोबारा जांच लें. किसी अनुभवी शिक्षक या विशेषज्ञ से मिला सुझाव आगे की तैयारी को बेहतर बना सकता है. कामकाज में दूर के शहर या दूसरे स्थान से जुड़े लोगों के साथ संवाद बढ़ सकता है. 

पहले खर्च, संसाधन और वास्तविक मांग का अनुमान लगाना आवश्यक रहेगा. पिता, गुरु, मार्गदर्शक या परिवार के किसी वरिष्ठ व्यक्ति से विचारों का अंतर सामने आ सकता है. उनकी बात से असहमति हो तो भी संवाद का स्तर बनाए रखें. 

आज किसी पुराने मतभेद को जीत-हार का विषय बनाने से बचना चाहिए. आपका शांत व्यवहार संबंधों को सहज बनाए रखेगा. आर्थिक मामलों में किसी लंबी अवधि की योजना पर विचार किया जा सकता है. 

मानसिक रूप से आज आपको अपने भविष्य को लेकर कई कल्पनाएं आकर्षित कर सकती हैं. प्रेरणा अच्छी है, लेकिन कल्पना और व्यावहारिक तैयारी के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. हर संभावना को तुरंत सच मानने के बजाय उसके लिए ठोस कदम तय करें.

उपाय: सुबह या शाम 108 बार ॐ नमः शिवाय का जाप करें और इसके बाद कुछ मिनट शांत बैठें.
शुभ रंग: क्रीम सफेद

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