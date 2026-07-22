Budh Gochar 2026: 24 जुलाई से इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, बुध के मार्गी होते ही मिल सकती है खुशखबरी

वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, शिक्षा, कारोबार और संचार का कारक माना जाता है. वर्तमान में बुध वक्री अवस्था में हैं, लेकिन 24 जुलाई 2026 को सुबह 4:27 बजे मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे. ज्योतिषाचार्य पंडित कौशल पांडेय के अनुसार, बुध की सीधी चाल कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं किन राशियों को इसका सकारात्मक प्रभाव मिल सकता है.

सिंह राशि

बुध के मार्गी होने से करियर और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. नौकरी के सिलसिले में यात्रा के योग बन सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा.

तुला राशि

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल माना जा रहा है. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है और नई योजनाओं से लाभ मिल सकता है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं. नई योजनाओं में सफलता और आर्थिक लाभ के अवसर बन सकते हैं.

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कन्या राशि

पंडित कौशल पांडेय के अनुसार, कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है. कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर होगा. हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर खानपान पर ध्यान देने की सलाह दी गई है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यापार और आर्थिक मामलों में राहत मिलने की संभावना है. परिवार और जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं.

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