Aries Aaj Ka Rashifal: खर्चों का बन सकता है नया दबाव, गैरजरूरी खरीदारी टालना रहेगा बेहतर

Aries Horoscope Today 20 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज मेष राशि से चंद्रमा नवम भाव में ही रहेंगे. किसी ऐसी बात पर आपका ध्यान जाएगा जिसे आप लंबे समय से केवल संभावना मानकर चल रहे थे. परिस्थितियां आपको अपने पुराने विचारों की समीक्षा करने और यह समझने का अवसर देंगी कि कौन सी योजना आपके भविष्य के लिए उपयोगी है.

कार्यस्थल पर कोई प्रशिक्षण, नई जिम्मेदारी या अलग तरीके से काम करने का अवसर सामने आए तो उसे सीखने की दृष्टि से देखें. हालांकि अपनी योग्यता साबित करने की जल्दी में किसी वरिष्ठ के अनुभव को कमतर आंकना नुकसानदेह हो सकता है. अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद संभव हैं, इसलिए अपनी बात तर्क के साथ रखें. पुराने तरीके से हटकर काम करने की इच्छा जागेगी, लेकिन बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू करना बेहतर रहेगा. किसी एजेंट, सलाहकार या बाहरी व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय महत्वपूर्ण जानकारी स्वयं भी जांचें.

व्यावसायिक यात्रा बन रही है तो समय-सारणी में अचानक बदलाव की गुंजाइश रखें. धन संबंधी मामलों में भविष्य की योजनाओं पर खर्च करने का मन हो सकता है. शिक्षा, प्रशिक्षण या किसी उपयोगी कौशल पर लगाया गया पैसा सार्थक हो सकता है, जबकि दिखावे के खर्च से बचना चाहिए. किसी बड़े आर्थिक निर्णय को केवल आशावादी अनुमान पर आधारित न करें.

निजी जीवन में विचारों का अंतर उभर सकता है. आप किसी विषय को अपने अनुभव से सही मानेंगे, जबकि परिवार का कोई व्यक्ति दूसरी दृष्टि रख सकता है. हर असहमति को विरोध न समझें. किसी युवा सदस्य को सलाह देते समय उसकी परिस्थितियों को समझना ज्यादा प्रभावी रहेगा.

विद्यार्थियों के लिए उच्च अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षा या किसी विशेष विषय में गहराई से जाने का उत्साह रहेगा. आज पढ़ाई में केवल जानकारी इकट्ठी करने की बजाय यह तय करना उपयोगी होगा कि उसका वास्तविक उपयोग कहां होगा. धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों में भी किसी नई पुस्तक, विचार या चर्चा से रुचि जाग सकती है.

उपाय: सुबह भगवान विष्णु का ध्यान करके ॐ नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: हल्का पीला और नारंगी