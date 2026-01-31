विज्ञापन

शादी से पहले कपल्स को इन टॉपिक्स पर खुलकर करनी चाहिए बात, ताकि आगे चलकर रिश्ते में न आए कोई कटवाहट

Marriage Tips For Couples: शादी से पहले कपल्स को हनीमून और प्री वेडिंग शूट के अलावा इन टॉपिक्स पर खुलकर बात करनी चाहिए. क्योंकि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हैं ये जरूरी.

Marriage Tips: शादी से पहले कपल्स को कौन सी बातें खुलकर करनी चाहिए.

Tips To Pre Marriage Communication:  शादी दो लोगों के बीच एक सामाजिक, कानूनी या धार्मिक बंधन है, जो उनके बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्थापित करता है. दरअसल ये केवल शारीरिक मिलन नहीं है, बल्कि पारिवारिक, सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव भी है. यह परिवार की स्थापना का आधार है, जिसमें अधिकारों और जिम्मेदारियों का आदान-प्रदान होता है. इसलिए आज के समय में कपल्स को न सिर्फ शादी से पहले अपने घूमने की प्लानिंग पर बात करनी चाहिए बल्कि, रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए उन्हें इन टॉपिक्स पर भी खुलकर बात कर लेनी चाहिए. तो चलिए जानते हैं रिश्ते को आगे मजबूत बनाने के लिए पहले किन बातों पर खुलकर करें बात.

शादी से पहले किन बातों पर करें खुलकर बात- (What things should you talk about openly before marriage)

1. आदतें- 

शादी से पहले कपल्स को अपनी अच्छी और बुरी आदतों पर खुलकर बात करनी चाहिए. जिन्हें बदला नहीं जा सकता. क्योंकि ये बाते आगे जाकर आपके रिश्ते को खराब कर सकती हैं. इसलिए शादी से पहले ही आप अगर शराब पीते हैं, देर रात तक काम करते हैं या दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, या साफ-साफ पसंद करते हैं, तो इन बातों पर बात करें.

2. करियर- 

कपल्स को शादी से पहले अपने करियर को लेकर जरूर बात करनी चाहिए. क्योंकि शादी के बाद अगर आप एक दूसरे को बताएंगे, और पार्टनर आपकी बात नहीं समझा, तो रिश्ते में खटास आ सकती है.  

3. बच्चे की प्लानिंग- 

शादी से पहले बच्चे की प्लानिंग को लेकर खुलकर बात करें.  बच्चे कब और कितने चाहिए, और उन्हें कैसे पालेंगे. क्योंकि कई कपल्स देर से बच्चा चाहते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं. अगर इस पर पहले बात न हो, तो रिश्ता बिगड़ सकता है. 

4. परिवार और ससुराल- 

परिवार के साथ रिश्ते, छुट्टियां, और जीवन में परिवार की भागीदारी पर शादी से पहले खुलकर बात करें. क्योंकि कई बार परिवार का हस्तक्षेप आपके रिश्ते को खराब कर सकता है. 

