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Aquarius Aaj Ka Rashifal: पुराने संपर्क से मिलेगी काम की सूचना, अपनी पहचान पर दें जोर

Aquarius Horoscope Today 29 September 2026, Kumbh Rashifal: भाई-बहन के साथ किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है. छोटे स्तर पर किया गया प्रयोग आगे चलकर बड़ा परिणाम दे सकता है.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal: पुराने संपर्क से मिलेगी काम की सूचना, अपनी पहचान पर दें जोर
Aquarius Aaj Ka Rashifal 29 September 2026 | Kumbh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aquarius Horoscope Today 29 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज पहल करने का उत्साह बढ़ेगा. आप किसी काम के लिए दूसरों का इंतजार करने के बजाय स्वयं आगे बढ़ना पसंद करेंगे. भाई-बहन या करीबी परिचित से हुई बातचीत भी किसी महत्वपूर्ण विषय की दिशा बदल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता दिखाई देगी. किसी पुराने संपर्क से काम से जुड़ी सूचना मिल सकती है. लेखन, संचार, मार्केटिंग, बिक्री या लोगों से सीधे जुड़ी जिम्मेदारियों में आपकी पकड़ बेहतर रहेगी. हालांकि बात को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा वादे न करें. जो समय-सीमा बता रहे हैं, उसे वास्तविक स्थिति देखकर ही तय करें. 

व्यापार में प्रचार-प्रसार से लाभ मिल सकता है. ग्राहकों तक अपनी सेवा या उत्पाद की जानकारी पहुंचाने के लिए नए माध्यम आजमाने का विचार अच्छा रहेगा. छोटे स्तर पर किया गया प्रयोग आगे चलकर बड़ा परिणाम दे सकता है. लेकिन प्रतिस्पर्धी की नकल करने की बजाय अपनी अलग पहचान पर काम करें. किसी कारोबारी संपर्क की अधूरी जानकारी पर भरोसा करने से बचना होगा. 

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन छोटे खर्चों की संख्या बढ़ सकती है. ऑनलाइन खरीदारी, मनोरंजन या आने-जाने से जुड़े खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं. हर छोटी बचत को नजरअंदाज करने की आदत बदलें. 

भाई-बहन के साथ किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है. आपकी स्पष्टता सामने वाले को कठोर लग सकती है, इसलिए सही बात को भी नरम शब्दों में कहना लाभकारी रहेगा. किसी मित्र की निजी समस्या में सलाह दें, लेकिन उसकी ओर से निर्णय लेने की कोशिश न करें.

उपाय: हरे रंग की कोई उपयोगी वस्तु किसी जरूरतमंद बच्चे को दें.
शुभ रंग: आसमानी
 

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