मयूर विहार पॉकेट-1 नहीं श्रीराम मंदिर मयूर विहार कहिए, इसलिए बदल दिया दिल्ली के इस मेट्रो स्टेशन का नाम

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और मेट्रो से रोजाना सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. पिंक लाइन के प्रमुख स्टेशन मयूर विहार पॉकेट-1 का नाम बदल दिया गया है. अब इसे श्रीराम मंदिर मयूर विहार के नाम से जाना जाएगा. इस स्टेशन का नाम बदलने की मांग बड़े दिनों से की जा रही थी. इसके लिए DMRC से भी इसकी सिफारिश की गई थी.

इस वजह से बदल गया नाम

मयूर विहार पॉकेट-1 स्टेशन का नाम श्रीराम मंदिर मयूर विहार करने के पीछे की वजह भी बताई गई है. दरअसल,मयूर विहार पॉकेट वन और फेज वन दो मेट्रो स्टेशन था.इसके चलते लोगों को भ्रम हो जाता था.साथ ही बीजेपी के कई नेताओं ने DMRC से मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की मांग की थी.अब इसी मांग के आधार पर मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है.

किसकी सिफारिश पर हुआ फैसला?

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में स्टेट नेम्स अथॉरिटी (SNA) (Street Names Authority) की सिफारिश पर नाम को बदला गया है. दरअसल दिल्ली सरकार के तहत यह एक 29-सदस्यीय संस्था है,जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में काम करती है.यह NCT दिल्ली में सड़कों, पार्कों,कॉलोनियों और अन्य भौगोलिक स्थलों के नामकरण या उसका दूसरा नाम रखने (renaming) का निर्णय लेती है, हालांकि इसमें MCD/NDMC के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल नहीं हैं.