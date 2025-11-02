बदमाश के पैर छूने से मना किया तो मारी गोली, दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में दो युवक घायल

दिल्ली के गोविंदपुरी थाना इलाके में बीती रात जागरण में फायरिंग की घटना के बाद से लोगों में दहशत है. इस घटना में दो लोगों को गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है. इस घटना में एक शख्‍स की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. गोविंदपुरी थाना इलाके के नेहरू कैंप के पास बीती रात जागरण हो रहा था. इसी दौरान रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे के करीब बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया.

घायल राजकुमार के परिजनों ने बताया कि हम लोग जागरण में पहुंचे थे, तभी रात के एक से 1:30 बजे के करीब इलाके का बदमाश अब्दुल कादिर उर्फ लल्ला अपने साथियों के साथ पहुंचता है और राजकुमार को पैर छूने के लिए कहता है. इस पर वह मना कर देता है. इस बात से नाराज होकर वह गोली मार देता है. उन्‍होंने बताया कि तीन राउंड गोली चली, जिसमें राजकुमार के सीने में गोली लगी है तो वहीं एक अन्य युवक को भी हाथ में गोली लगी है. 24 साल का राजकुमार शादीशुदा है.

नमस्‍ते किया, लेकिन उसने पैर छूने के लिए कहा...

घायल राजकुमार की बहन शशि ने इस घटना के बारे में विस्‍तार से बताते हुए कहा कि मेरा भाई जागरण देखने गया था और वहीं पर वो भी (अब्दुल कादिर) आया था. मेरे भाई ने उसे नमस्ते किया, लेकिन वो बोलने लगा कि 'मेरे पैर छू'. इस पर मेरे भाई ने मना कर दिया.

उन्‍होंने बताया कि इसी कारण से उसने पर मेरे भाई को गले लगाकर गोली मार दी. मेरे भाई को तीन गोली मारी गई, जिसमें दो गोली लगी और एक छूकर निकल गई. उन्‍होंने बताया कि हमें फोन पर सूचना मिली कि मेरे भाई को गोली लगी है.

हफ्ता वसूल कर लोगों को परेशान करता है आरोपी

उन्‍होंने बताया कि अब्दुल कादिर ऊर्फ लल्ला इलाके में हफ्ता वसूल करता है लोगों को परेशान भी करता है. शशि ने इंसाफ की मांग की है.

बदमाशों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, उससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. घायल राजकुमार के परिवार ने बताया कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.