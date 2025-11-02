विज्ञापन
बदमाश के पैर छूने से मना किया तो मारी गोली, दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में दो युवक घायल

गोविंदपुरी थाना इलाके के नेहरू कैंप के पास बीती रात जागरण हो रहा था. इसी दौरान रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे के करीब बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया. इस फायरिंग की घटना में दो लोगों को गोली लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

जागरण में पहुंचे राजकुमार को आरोपी ने जागरण में गोली मार दी.
  • दिल्ली के गोविंदपुरी थाना इलाके में बीती रात जागरण में फायरिंग की घटना ने लोगों को दहशत में डाल दिया है.
  • इस घटना में दो लोगों को गोली लगी है. इनमें से एक शख्‍स की हालत गंभीर बताई जा रही है.
  • जागरण कार्यक्रम के दौरान एक बदमाश ने पैर छूने के लिए कहा, लेकिन युवक ने मना कर दिया तो उसे गोली मार दी गई.
नई दिल्‍ली :

दिल्ली के गोविंदपुरी थाना इलाके में बीती रात जागरण में फायरिंग की घटना के बाद से लोगों में दहशत है. इस घटना में दो लोगों को गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है. इस घटना में एक शख्‍स की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. गोविंदपुरी थाना इलाके के नेहरू कैंप के पास बीती रात जागरण हो रहा था. इसी दौरान रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे के करीब बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया.  

घायल राजकुमार के परिजनों ने बताया कि हम लोग जागरण में पहुंचे थे, तभी रात के एक से 1:30 बजे के करीब इलाके का बदमाश अब्दुल कादिर उर्फ लल्ला अपने साथियों के साथ पहुंचता है और राजकुमार को पैर छूने के लिए कहता है. इस पर वह मना कर देता है. इस बात से नाराज होकर वह गोली मार देता है. उन्‍होंने बताया कि तीन राउंड गोली चली, जिसमें राजकुमार के सीने में गोली लगी है तो वहीं एक अन्य युवक को भी हाथ में गोली लगी है. 24 साल का राजकुमार शादीशुदा है.  

नमस्‍ते किया, लेकिन उसने पैर छूने के लिए कहा... 

घायल राजकुमार की बहन शशि ने इस घटना के बारे में विस्‍तार से बताते हुए कहा कि मेरा भाई जागरण देखने गया था और वहीं पर वो भी (अब्दुल कादिर) आया था. मेरे भाई ने उसे नमस्ते किया, लेकिन वो बोलने लगा कि 'मेरे पैर छू'. इस पर मेरे भाई ने मना कर दिया. 

उन्‍होंने बताया कि इसी कारण से उसने पर मेरे भाई को गले लगाकर गोली मार दी. मेरे भाई को तीन गोली मारी गई, जिसमें दो गोली लगी और एक छूकर निकल गई. उन्‍होंने बताया कि हमें फोन पर सूचना मिली कि मेरे भाई को गोली लगी है.  

हफ्ता वसूल कर लोगों को परेशान करता है आरोपी

उन्‍होंने बताया कि अब्दुल कादिर ऊर्फ लल्ला इलाके में हफ्ता वसूल करता है लोगों को परेशान भी करता है. शशि ने इंसाफ की मांग की है. 

बदमाशों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, उससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. घायल राजकुमार के परिवार ने बताया कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.

