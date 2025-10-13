विज्ञापन
पश्चिम दिल्ली के तिलक नगर में आग से 52 वर्षीय सुनील कुमार की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

इस दौरान किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सुनील घर के अंदर ही है. जब उनकी पत्नी आई तो पता चला कि सुनील अंदर है और जब अंदर जाकर देखा तो सुनील की जली हालत में लाश मिली. उनकी मौत हो चुकी थी.

पश्चिम दिल्ली के तिलक नगर में आग से 52 वर्षीय सुनील कुमार की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • पश्चिम दिल्ली के तिलक नगर स्थित चांद नगर के मकान में लगी आग से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी
  • मृतक सुनील कुमार गिनोत्रा 52 वर्ष के थे और वे बी ब्लॉक विष्णु गार्डन के निवासी थे
  • आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग की तीन गाड़ियां और तिलक नगर पुलिस मौके पर पहुंची थी
नई दिल्ली:

पश्चिम दिल्ली के तिलक नगर स्थित चांद नगर के एक मकान में आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी मच गई. इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची और तिलक नगर थाने की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. पश्चिमी जिला के डीसीपी शरद भास्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी. जिसकी पहचान सुनील कुमार गिनोत्रा 52 साल के रूप में हुई. वह बी ब्लॉक विष्णु गार्डन इलाके के रहने वाले थे.

जो यह मकान है वह उनके चचेरे भाई सचदेवा का बताया जा रहा है. मृतक के मामा ने बताया कि आग लगते ही प्रथम तल पर रहने वालों को पता चला तो वो तुरंत नीचे आ गए. दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी थी, उन्होंने लोगों को एकत्र किया और गेट खोला तो अंदर आग लगी हुई थी. लोगों और पड़ोसियों ने रेत डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि सब कुछ जलकर खाक हो गया.

हालांकि, इस दौरान किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सुनील घर के अंदर ही है. जब उनकी पत्नी आई तो पता चला कि सुनील अंदर है और जब अंदर जाकर देखा तो सुनील की जली हालत में लाश मिली. उनकी मौत हो चुकी थी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि आग किसी शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और जब आग लगी तो मृतक घर में अकेला ही था.

परिजनों ने बताया कि 9 बजकर 33 मिनट पर कमरे में घुसे थे और उसके थोड़ी देर बाद ही मकान में आग लग गई और यह हादसा हुआ. सुनील साउथ दिल्ली में मसाले का कारोबार करता था और यहां मसाले से संबंधित सामान रखा था. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Tilak Nagar Fire Incident, Chand Nagar House Fire, Sunil Kumar Ginootra Death
