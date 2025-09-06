विज्ञापन
दिल्ली में खौफनाक वारदात! सीने में धंसे चाकू संग जब स्कूल से सीधे थाने पहुंचा बच्चा

पीड़ित लड़का सरवोदय बाल विद्यालय, आराम बाग का छात्र है. उसने बताया कि उसी के कुछ दोस्तों ने उस पर हमला किया. दरअसल, करीब 10–15 दिन पहले आरोपी लड़के की पिटाई हुई थी

दिल्ली पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है (प्रतीकात्मक चित्र)
  • दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में 15 वर्षीय छात्र पर स्कूल के बाहर चाकू से हमला किया गया था
  • पीड़ित लड़के ने खुद पुलिस थाने जाकर घटना की सूचना दी और बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया
  • हमले के पीछे पुराना विवाद था जिसमें आरोपी लड़कों ने बदला लेने के लिए इंतजार किया था
नई दिल्ली:

दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 15 साल के लड़के पर चाकू से हमला किया. ये हमला लड़के के स्कूल के गेट के बाहर हुआ हुआ है. आरोपियों ने लड़के के सीने पर चाकू से हमला किया. हमले के बाद लड़का अपने सीने में चाकू लगा होने के बावजूद खुद पहले पुलिस थाने पहुंचा और घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने बाद में लड़के को तुरंत पास के अस्पातल में भर्ती कराया है. घटना की गुरुवार की बताई जा रही है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

पुलिस के अनुसार पीड़ित लड़का सरवोदय बाल विद्यालय, आराम बाग का छात्र है. उसने बताया कि उसी के कुछ दोस्तों ने उस पर हमला किया. दरअसल, करीब 10–15 दिन पहले आरोपी लड़के की पिटाई हुई थी और उसे शक था कि पीड़ित ने ही यह सब करवाया है. बदला लेने के लिए आरोपी और उसके दो साथी पीड़ित का इंतज़ार कर रहे थे.जैसे ही पीड़ित स्कूल से बाहर निकला, तीनों ने उसे गेट पर रोक लिया. झगड़ा शुरू हुआ तो एक आरोपी ने बीयर की टूटी बोतल से धमकाया और मुख्य आरोपी ने चाकू घोंप दिया. बाकी दोनों लड़कों ने पीड़ित को पकड़ लिया. 

पुलिस ने तुरंत घटनास्थल का मुआयना किया और टूटी बीयर की बोतल बरामद की.कुछ ही घंटों में छापेमारी और स्थानीय सुरागों के आधार पर पुलिस ने तीनों नाबालिग आरोपियों को आराम बाग इलाके से पकड़ लिया.वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है. 

