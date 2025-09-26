सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जोरदार कैंडल मार्च

विज्ञापन
कैंडल मार्च के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सोनम वांगचुक पर 3 इडियट्स नाम की फिल्म बनी है. उनकी समाज सेवा के बारे में पूरा लद्दाख जानता है. स्कूल में फेल होने वाले बच्चे उन्हीं के स्कूल में नौकरी देने की कला सीखते हैं.

(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ लद्दाख के साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी विरोध हुआ. शुक्रवार शाम को आम आदमी पार्टी ने सोनम वांगचुक की फर्जी केस में गिरफ्तारी के खिलाफ कैंडल मार्च निकाल कर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. "आप" के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में बड़ी तादात में कार्यकर्ता कैंडल मार्च में शामिल हुए और भाजपा व मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सोनम वांगचुक ने हिंसा भड़काने वाला कोई बयान नहीं दिया.

कैंडल मार्च के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सोनम वांगचुक पर 3 इडियट्स नाम की फिल्म बनी है. उनकी समाज सेवा के बारे में पूरा लद्दाख जानता है. स्कूल में फेल होने वाले बच्चे उन्हीं के स्कूल में नौकरी देने की कला सीखते हैं. उन्होंने कहा कि जब भारत सरकार कहती थी कि देश में किसी ने घुसपैठ नहीं की, तब चीन के साथ लद्दाख में घुसपैठियों से चरवाहे लड़ते हुए दिखे. उस दौरान चीन भारत की सीमा में हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रहा था. लद्दाख का क्षेत्र हमेशा बॉर्डर वाला रहा है. लद्दाख और कारगिल के लोग हमेशा चीनी फौज के खिलाफ खड़े रहे और देश के लिए लड़े. वे चीन की घुसपैठी बंद कराने के लिए मरने को तक तैयार हैं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इस तरह सीमावर्ती राज्य के लोगों की बात नहीं सुनेगी तो देश के बॉर्डर की सुरक्षा के साथ समझौता हो सकता है. सोनम वांगचुक देशद्रोही नहीं हैं. पहले कश्मीर के साथ खिलवाड़ किया, अब लद्दाख के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. 

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर वाकई में सोनम वांगचुक ने हिंसा भड़काई, तो कोई एक वीडियो दिखा दे, जिसमें सोनम वांगचुक हिंसा भड़का रहे हों. 

