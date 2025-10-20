विज्ञापन
विशेष लिंक

पुरानी दिल्‍ली के मिठाई वाले ने राहुल गांधी से कहा- आप जल्दी शादी करिये... जानें क्‍या मिला रिएक्‍शन

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बार दीपावली को अनोखे और पारंपरिक अंदाज में मनाया. उन्होंने पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान 'घंटेवाला' का दौरा किया, जो 1790 में स्थापित हुई थी. इस दौरान, राहुल गांधी ने अलग-अलग मिठाइयां बनाने की कोशिश की.

Read Time: 3 mins
Share
पुरानी दिल्‍ली के मिठाई वाले ने राहुल गांधी से कहा- आप जल्दी शादी करिये... जानें क्‍या मिला रिएक्‍शन
मिठाई वाले ने राहुल से कहा, आप जल्दी शादी करिये...
  • राहुल गांधी से बार-बार उनकी शादी के बारे में सवाल पूछा जाता है, जिनका वे अब तक कोई जवाब नहीं देते रहे हैं
  • दीपावली के अवसर पर राहुल गांधी पुरानी दिल्ली की घंटेवाला मिठाई की दुकान पर पहुंचे और मिठाई बनाने का अनुभव किया
  • मिठाई की दुकान के मालिक ने कहा कि वे राहुल गांधी की शादी का इंतजार कर रहे हैं और जल्दी शादी करने की बात कही
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

राहुल गांधी से अक्‍सर पूछा जाता है कि वह शादी कब करेंगे? लालू प्रसाद यादव से लेकर ममता बनर्जी तक ये सवाल पूछ चुकी हैं. इस सवाल का राहुल गांधी ने आजतक जवाब नहीं दिया है. इस बार फिर राहुल गांधी से यह सवाल पूछ गया. पुरानी दिल्ली की एक मशहूर मिठाई की दुकान के मालिक ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से दीपावली की अवसर पर मुलाकात के दौरान कहा कि वह उनके परिवार की कई पीढ़ियों को अपनी मिष्ठान सेवा उपलब्ध करा चुके हैं और अब वह उनकी (राहुल) शादी का इंतजार कर रहे हैं. मिठाई वाले ने कहा कि राहुल गांधी को जल्द शादी करनी चाहिए. 

मिठाइवाले ने कहा- सबसे पहले आप शादी करिए....

राहुल गांधी दीपावली के अवसर पर घंटेवाला मिठाई की दुकान पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कुछ मिठाइयां बनाने में अपना हाथ आजमाया. राहुल राहुल गांधी ने इसका वीडियो सोमवार को अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया. इस वीडियो में मिठाई की दुकान के मालिक यह कहते सुने जा सकते हैं, 'हमने आपके नाना (जवाहरलाल नेहरू), दादी (इंदिरा गांधी), पापा (राजीव गांधी) और दीदी ( प्रियंका गांधी) को सर्व किया है. बस अब एक चीज का इंतजार है, आपसे गुजारिश है कि जल्दी शादी करिए. आपकी शादी का इंतजार है. सबसे पहले आप शादी करिए. उसकी मिठाई भी आप हमसे लीजिए. हम उसका इंतजार कर रहे हैं.'

शादी के सवाल पर राहुल गांधी का रिएक्‍शन

राहुल गांधी इस पर कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ मुस्करा कर रह गए. उन्‍होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया.  लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, ' पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आज़माया. सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है - ख़ालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली.'
उनका कहना है कि दीपावली की असली मिठास सिर्फ़ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज में भी होती है. राहुल गांधी ने कहा, 'आप सब बताएं, आप अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं, और उसे कैसे ख़ास बना रहे हैं?'

दुकान के मालिक ने राहुल गांधी का स्वागत किया. इसके बाद राहुल ने 'घंटेवाला' में इमरती और बेसन के लड्डू बनाने की प्रक्रिया को समझा. कारीगरों ने उन्हें इमरती तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में बताया और फिर राहुल गांधी ने खुद हाथ आजमाया. इसके अलावा, सांसद ने बेसन का हलवा और लड्डू बनाते समय भी हाथ आजमाया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Gandhi, RAhul Gandhi Wedding, Old Delhi Sweet Shop
Get App for Better Experience
Install Now