दिल्ली में कार में लाश से सनसनी, शराब पीने से रोका तो लिव-इन पार्टनर की कर दी हत्या

दिल्ली के छावला इलाके से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक लिव-इन पार्टनर ने अपनी महिला दोस्त की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने उसे शराब पीने से रोका था. हत्या करने के बाद आरोपी ने महिला के शव को अपनी कार की पिछली सीट पर छिपाने की कोशिश की. हालांकि, बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. दरअसल, गुरुवार की सुबह पुलिस के पास एक पीसीआर कॉल आई थी. इस कॉल में बताया गया था कि छावला के दीनपुर एक्सटेंशन में खड़ी एक कार की पिछली सीट पर एक महिला की लाश है.

इस सूचना पर जब पुलिस ने शव को बरामद तक कार की जांच शुरू कर तो पता चला कि कार विरेंद्र सिंह की है. इसके बाद विरेंद्र सिंह से इस घटना को लेकर पूछताछ की गई. पुलिस पूछताठ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया. पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

जांच में पता चला है कि आरोपी ने हत्या के बाद मृतका को कार में डाला और उसके शव को कहीं फेंकने की फिराक में था. लेकिन उसने इतनी शराब पी हुई थी कि 100 मीटर भी गाड़ी नहीं चलाया पाया. इस वजह से उसने गाड़ी घर के पास ही खड़ी की और सो गया. सुबह एक पड़ोसी ने शव को गाड़ी में देखा और पुलिस को जानकारी दी.



बीती रात हुआ था झगड़ा

पुलिस पूछताछ में आरोपी विरेंद्र ने बताया कि बीती रात उसकी पार्टनर से उसका झगड़ा हो गया था. झगड़ा शराब पीने से मना करने को लेकर हुआ था. इसी कहासुनी के बाद आरोपी ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी और उसकी महिला पार्टनर के बीच पहले भी कई बार मामूली कहासुनी पर झगड़ा होता रहा है. पुलिस की जांच में पता चला है कि मृतक महिला के चेहरे पर चोट के निशान हैं जबकि उसके शरीर पर कई जगहों पर खरोंच भी दिख रहा है.महिला की पहचान उसके परिवार वालों ने कर ली है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए RTR अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया है.जांच में ये भी सामने आया है कि दोनों ने हाल ही में राजनगर में एक घर बेचा था. उसी पैसों से विरेंद्र ने दीनपुर में एक फ्लैट अपने नाम खरीदा था. पुलिस ने आरोपी के घर से 21 लाख रुपये कैश भी बरामद किए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.