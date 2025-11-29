विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली के झंडेवालान में चला MCD का बुलडोजर, स्थानीय लोगों ने जमकर काटा बवाल

MCD की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों को आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया है. बैगर नोटिस की ये कार्रवाई कहीं से भी सही नहीं है.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली के झंडेवालान में चला MCD का बुलडोजर, स्थानीय लोगों ने जमकर काटा बवाल
नई दिल्ली:

दिल्ली में एक बार फिर एमसीडी का बुलडोजर चला है. एमसीडी ने अपनी ये कार्रवाई झंडेवालान मंदिर के पास से अतिक्रमण को हटाया है. एमसीडी की इस कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया. लोगों के विरोध को देखते हुए प्रशासन को कई लोगों को हिरासत में भी लेना पड़ा है. झंडेवालान में हुई ये कार्रवाई एमसीडी और डीडीए की संयुक्त कार्रवाई है. इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है ताकि आगे किसी तरह का कोई बवाल ना हो. स्थानीय लोग और पुलिस के बीच आपसी कहासुनी और मामूली झड़प की भी खबर आ रही है.

Latest and Breaking News on NDTV

इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों को कहना है कि यहां पर सभी हिंदू पाकिस्तान से 80 साल पहले आ गए थे,यह स्थान 1100 साल पुराना हैं जहां हमारे बाबा पीर रतन नाथ जी का पुराना मंदिर है. हमे कोई नोटिस नहीं दिया गया था और हमारे मंदिर के आस पास सब कुछ तोड़ा जा रहा हैं. लोगो का कहना हैं कि उन्हें नहीं पता की मंदिर भी तोड़ दिया हैं या नहीं. 

Latest and Breaking News on NDTV

दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया

बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों के उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस को एक्शन में आना पड़ा है. दिल्ली पुलिस ने कई स्थानीय लोगों को हिरासत में भी लिया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
MCD In Action In Jhandewalan, Jhandewalan Mandir
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com