दिल्ली के झंडेवालान में चला MCD का बुलडोजर, स्थानीय लोगों ने जमकर काटा बवाल

दिल्ली में एक बार फिर एमसीडी का बुलडोजर चला है. एमसीडी ने अपनी ये कार्रवाई झंडेवालान मंदिर के पास से अतिक्रमण को हटाया है. एमसीडी की इस कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया. लोगों के विरोध को देखते हुए प्रशासन को कई लोगों को हिरासत में भी लेना पड़ा है. झंडेवालान में हुई ये कार्रवाई एमसीडी और डीडीए की संयुक्त कार्रवाई है. इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है ताकि आगे किसी तरह का कोई बवाल ना हो. स्थानीय लोग और पुलिस के बीच आपसी कहासुनी और मामूली झड़प की भी खबर आ रही है.

इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों को कहना है कि यहां पर सभी हिंदू पाकिस्तान से 80 साल पहले आ गए थे,यह स्थान 1100 साल पुराना हैं जहां हमारे बाबा पीर रतन नाथ जी का पुराना मंदिर है. हमे कोई नोटिस नहीं दिया गया था और हमारे मंदिर के आस पास सब कुछ तोड़ा जा रहा हैं. लोगो का कहना हैं कि उन्हें नहीं पता की मंदिर भी तोड़ दिया हैं या नहीं.

दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया

बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों के उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस को एक्शन में आना पड़ा है. दिल्ली पुलिस ने कई स्थानीय लोगों को हिरासत में भी लिया है.