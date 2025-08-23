विज्ञापन
CM पर हमले के बाद दिल्ली में बड़े अफसरों की अदला-बदली, पूर्व कमिश्नर SBK सिंह को मिली तिहाड़ की कमान

20 अगस्त को दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद वरीय पदों पर काबिज कई अफसरों को इधर से उधर भी किया गया है.

CM पर हमले के बाद दिल्ली में बड़े अफसरों की अदला-बदली, पूर्व कमिश्नर SBK सिंह को मिली तिहाड़ की कमान
IPS अफसर एसबीके सिंह.
  • दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की अदला-बदली की प्रक्रिया शुरू हुई है.
  • तिहाड़ जेल के DG सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया और SBK सिंह को तिहाड़ जेल का DG बनाया गया है.
  • SBK सिंह के 30 वर्षों के करियर में दिल्ली पुलिस, रॉ, अरुणाचल प्रदेश पुदुचेरी में महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं.
नई दिल्ली:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद राज्य के बड़े अधिकारियों की अदला-बदली का सिलसिला जारी है. हमले के एक दिन बाद ही तिहाड़ जेल के डीजी सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया था. सतीश गोलचा ने 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर एसडीके सिंह की जगह ली. जिन्हें 21 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार मिला था. सतीश गोलचा के पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के बाद खाली हुए एसबीके सिंह को तिहाड़ जेल का डीजी बनाया गया है.

30 साल के करियर में कई अहम भूमिका निभा चुके एसबीके सिंह

एसबीके सिंह को तिहाड़ जेल का डीजी बनाए जाने का पत्र भी जारी कर दिया गया है. भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी एस.बी.के. सिंह ने अपने 30 वर्षों के करियर में दिल्ली पुलिस, रॉ, अरुणाचल प्रदेश, पुदुचेरी जैसी कई अहम जगहों पर अपनी सेवा दी है. तकनीक, ईमानदारी और रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए पहचाने जाने वाले सिंह पुलिस कमिश्नर के प्रभार के साथ-साथ डीजी, होम गार्ड्स (दिल्ली पुलिस) का जिम्मा भी संभाल रहे थे.

नुजहत हुसैन बनाई गईं डीजी होमगार्ड

अब उन्हें तिहाड़ जेल का डीजी बनाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस होमगार्ड्स डीजी का पद भी खाली हो गया था. लेकिन सरकार ने हाथोंहाथ इस पद को भी भर दिया है. 1991 बैच की IPS अफसर नुजहत हुसैन को डीजी होम गार्ड्स बनाया गया है. नुजहत हुसैन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सीपी के पद पर थीं.

मालूम हो कि 20 अगस्त को अपने आवास पर जनसुनवाई करते समय दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था. इस घटना के बाद दिल्ली सीएम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. साथ ही वरीय पदों पर काबिज कई अफसरों को इधर से उधर भी किया गया है.

