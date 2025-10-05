दिल्ली पुलिस का अवैध पटाखा कारोबार पर बड़ा एक्शन, 1645 किलो अवैध पटाखे जब्त, 6 आरोपी गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट कई बार त्योहारों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर चिंता जाहिर कर चुका है. इन्हीं आदेशों के तहत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार ऐसे लोगों पर नजर रख रही है जो चोरी-छिपे पटाखों का भंडारण और बिक्री कर रहे हैं. इसी बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में चल रहे अवैध पटाखा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 1645 किलो से ज्यादा प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए हैं. यह कार्रवाई अलग-अलग इलाकों में लगातार कई रेड के दौरान की गई. पुलिस ने इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.

पहला ऑपरेशन: राजौरी गार्डन

पहले ऑपरेशन में पुलिस ने राजौरी गार्डन से एक किराना व्यापारी के यहां रेड मारी और आकाश गुप्ता को पकड़ा. उसके घर की तलाशी में 13 बड़े कार्टन और एक बोरी भरे मिले जिनमें 916 किलो पटाखे थे. पूछताछ में आकाश ने बताया कि वह ये पटाखे चंदरकांत नाम के ट्रक ड्राइवर से मंगाता था. पुलिस ने चंदरकांत को सेक्टर-25, रोहिणी से पकड़ा और उसकी पिकअप गाड़ी से 400 किलो पटाखे बरामद किए. चंदरकांत ने आगे बताया कि उसने कुछ दिन पहले ऋषि राज को भी पटाखे सप्लाई किए थे. पुलिस ने ऋषि के घर पर छापा मारा और 182 किलो पटाखे और बरामद किए.

दूसरा ऑपरेशन: शास्त्री नगर

दूसरे ऑपरेशन में, शास्त्री नगर इलाके में पुलिस ने राहुल सागर को गिरफ्तार किया, जिसके घर से 412 किलो प्रतिबंधित पटाखे बरामद हुए. राहुल पहले भी हत्या के प्रयास, झगड़े और अवैध शराब सप्लाई के कई मामलों में शामिल रहा है. त्योहारों पर मुनाफा कमाने के लिए उसने फिर से यह धंधा शुरू कर दिया था.

तीसरा ऑपरेशन: मुकुंदपुर इलाके

तीसरे ऑपरेशन में, मुकुंदपुर इलाके में छापा मारा और सोनू को गिरफ्तार किया. सोनू के किराए के कमरे से 311 किलो पटाखे बरामद किए गए. यह स्टॉक उसने एलईडी बल्ब फैक्ट्री के नाम पर छिपा रखा था. वह यूपी से 2 लाख रुपये के पटाखे लाकर दिल्ली में करीब 4 लाख में बेचने की तैयारी में था.

चौथा ऑपरेशन: ज्योति नगर

चौथे ऑपरेशन में ज्योति नगर इलाके में रेड मारी गई और विशाल शर्मा को पकड़ा, जो बाजार में खुलेआम प्रतिबंधित पटाखे बेच रहा था. मौके से 106 किलो पटाखे जब्त किए गए.