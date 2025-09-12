ऊंट से शराब की तस्करी... पुलिस से बचने का क्या गजब का था तरीका, ऐसे खुला भेद, पांच गिरफ्तार

शराब तस्करी को लेकर आपने तरह-तरह के तरीकों के बारे में सुना होगा लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब जिस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, उनके तरीके को जानकर आप भी दंग रह जाएंगे. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी पुलिस की नजर से बचने के लिए शराब तस्करी के लिए ऊंटों का इस्तेमाल करते थे. गिरोह के सदस्य हरियाणा में बनी शराब की तस्करी दिल्ली में कर रहे थे. पुलिस ने तस्करों के पास से 42 पेटी शराब जब्त की है.

रूट बदलकर दे रहे थे चकमा

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने तस्करी के लिए ऊंटों का इस्तेमाल इस लिए किया ताकि वह तस्करी के पारंपरिक रूट से इतर कुछ नया रास्ता ढूंढ़ सकें. उनका कहना है कि तस्करी के पारंपरिक रूट की जानकारी पुलिस को पहले से ही होती थी. ऐसे में उस रूट से शराब लाने-ले जाने में खासी दिक्कत होती थी. कई बार वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते थे. यही वजह थी कि उन्होंने दूसरा रूट और दूसरा तरीका आजमाने का तय किया. वो इस तस्करी के दौरान दूरदराज के इलाकों का उपयोग करते थे ताकि ना तो पुलिस को कुछ पता चले ना ही किसी स्थानीय को उनपर शक हो.

ऐसे हत्थे चढ़ा गैंग

पुलिस के अनुसार एएटीएस की टीम को सूत्रों से पता चला कि ये तस्कर संगम विहार में जंगल के रास्ते ये शराब फरीदाबाद से लेकर दिल्ली आ रहे हैं. पुलिस की टीम ने मिली जानकारी पर काम करते हुए इलाके में घेराबंदी की और आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब जब्त करने के साथ-साथ तीन ऊंट भी पकड़े हैं. इन ऊंटों का इस्तेमाल ये तस्कर तस्करी के लिए कर रहे थे. पुलिस फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशों में जुट गई है.