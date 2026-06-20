दिल्ली के शहादरा में एक घर में लगी आग, मौके पर भेजी गईं दमकल की 6 गाड़ियां

Delhi Fire Incident: दिल्ली में फिर से आग लगने की घटना सामने आई है. इस बार शहादरा से आग की खबर सामने आई. मिली जानकारी के अनुसार शहादरा की बिहारी कॉलोनी में एक घर में आग लग गई है. जिसके बाद वहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया. तुरंत आग की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई. जिसके बाद मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियों को भेजा गया है. फिलहाल आग कितनी भीषण है, क्या कुछ जला, इसपर विस्तृत जानकारी का इंतजार है.

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