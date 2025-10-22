दिल्ली में हाफ एनकाउंटर, हत्या के मामले में फरार ऋतिक उर्फ डांसर को पुलिस ने ऐसे धर दबोचा

दिल्ली पुलिस ने द्वारका इलाके में हाफ एनकाउंटर कर एक वांछित बदमाश को धर दबोचा. पुलिस और बदमाश ऋतिक के बीच ये मुठभेड़ द्वारका सेक्टर 3 में हुई. बदमाश के पैर में गोली लगी है, वह बिंदापुर केस में फरार चल रहा था. द्वारका नारकोटिक्स की टीम ने एक केस के सिलसिले में उसे धर दबोचा. इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया.

हत्या के मामले में वांछित अपराधी का एनकाउंटर

पकड़े गए आरोपी का नाम ऋषभ उर्फ ऋतिक उर्फ डांसर है, जो बिंदापुर थाने में दर्ज एक हत्या के मामले में वांछित था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. हत्या के बाद वह फरार चल रहा था और स्थानीय अपराधियों के संपर्क में आ गया था. जानकारी के मुताबिक, वह गवाहों को खत्म करने की साजिश रच रहा था.

दरअसल, 17-18 अगस्त 2025 की रात बिंदापुर इलाके में कुलदीप नाम के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों पवन उर्फ पंजाबी और उसके साथी को गिरफ्तार किया था, लेकिन मुख्य आरोपी ऋतिक तब से फरार था.

द्वारका से बदमाश को धर दबोचा

22 अक्टूबर की सुबह, एंटी नारकोटिक्स द्वारका टीम को सूचना मिली कि फरार आरोपी ऋतिक सेक्टर-3, द्वारका इलाके में आने वाला है. सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर सुभाष चंद और इंस्पेक्टर कमलेश कुमार की निगरानी में एक टीम बनाई गई.

जब पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई. इस मुठभेड़ में आरोपी ऋतिक को गोली लगी और उसे तुरंत इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया. वहीं, इंस्पेक्टर सुभाष चंद भी बाईं बांह में गोली लगने से घायल हो गए. जिसके बाद उनको वेंकटेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बदमाश के पास से पिस्टल, कारतूस बरामद

बदमाश को पकड़ने के बाद पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, दो कारतूस, और दो खाली कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस अब आरोपी के पुराने मामलों और उसके गैंग से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है. साथ ही, मुठभेड़ की घटना को लेकर द्वारका नॉर्थ थाने में एक अलग केस भी दर्ज किया जा रहा है.