Exclusive: विस्फोटक वाली कार लेकर कर्तव्य पथ और शाहजहां रोड भी गया था आंतकी उमर, 43 तस्वीरों से हुआ पूरे रूट का खुलासा

लाल किले के पास जिस कार में धमाका हुआ, उसे लेकर उमर दिल्ली के बेहद अहम इलाकों में भी गया था. NDTV के हाथ लगे 40 सीसीटीवी वीडियो में जो दिख रहा है वो डरावना है.

धमाके से पहले दिल्ली में कई जगह घूमता रहा आतंकी उमर मोहम्मद
  • दिल्ली में हुए बम धमाके की जांच में पुलिस कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर मामले के हर पहलू की पड़ताल की है
  • जांच में पता चला कि धमाके वाली कार कई संवेदनशील इलाकों से गुजरी थी.
  • पुलिस ने 29 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच की 40 से ज्यादा CCTV फुटेज जुटाकर आतंकी उमर के पूरे रूट का पता लगाया
नई दिल्ली:

दिल्ली में हुए बम धमाके को लेकर पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों की पड़ताल अभी जारी है. अभी तक की जांच में पुलिस ने इस मामले में कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस इस मामले से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है. इस जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को कई चौकाने वाली जानकारियां भी मिली हैं. पुलिस को पता चला है कि जिस कार से इस धमाके को अंजाम दिया गया था वो धमाके वाले दिन और उससे पहले दिल्ली में कई अतिसंवेदनशली इलाकों के पास होकर गुजरी है. आतंकी उमर इस कार को लेकर कर्तव्य पथ और शाहजहां रोड पर भी गया था. आपको बता दें कि ये इलाका पीएम आवास से बेहद करीब है. उमर कार से रेल भवन के पास और सीपी भी गया था. 

पुलिस ने जांच के दौरान 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज जुटाए हैं जिसमें ये कार फरीदाबाद से लेकर मेवात और फिर मेवात से लेकर दिल्ली में कई जगह चक्कर लगाती दिख रही है.

ये सभी सीसीटीवी फुटेज 29 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच के बताए जा रहे हैं. इन सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आतंकी उमर मोहम्मद के पूरे रूट का पता लगा लिया है. 

धमाका करने से पहले दिल्ली के अलग-अलग इलाके में गया था उमर

पुलिस की जांच में पता चला है कि आतंकी उमर मोहम्मद दिल्ली पहुंचने से ठीक पहले दिल्ली में कई जगह अपनी कार लेकर घूमता रहा है. जिन इलाकों में ये कार घूमती रही उनमें डीएनडी, मयूर विहार, चिल्ला गांव, आश्रम चौक, निजामुद्दीन, इंडिया गेट, रेल भवन, कर्तव्य पथ, सुनहरी बाग, तुगलक रोड, लोधी रोड, अरविंदो मार्ग, सीपी आउटप सर्किल, रामलीला मैदान, दिल्ली गेट, दरियांगज जैसे इलाकों में घूमती रही. इसके बाद कार 9 और 10 तारीख के बीच की रात 12 बजकर 46 मिनट पर खलीलपुर टोल से निकल गई. 

ब्लास्ट वाली कार को लेकर धूमता रहा आतंकी

पुलिस की जांच में पता चला है कि 29 अक्टूबर की रात को उमर इस कार के साथ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था. इसके बाद  29 की शाम उमर ने इस कार को यूनिवर्सिटी में ही पार्क किया. 30 अक्टूबर की दोपहर को उमर ने मैकेनिक और कंपाउंडर को पार्किंग में बुलाया.

30 अक्टूबर की दोपहर ही वो आई20 कार को लेकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकला. 10 तारीख की पौने 9 बजे के करीब ये कार डीएनडी से मयूर विहार की तरफ मुड गई. इसके बाद इस कार ने चिल्ला गांव के पास एक सीएनजी पंप से सीएनजी ली.

इसके बाद ये कार सुबर करीब 9 बजे आश्रम चौक के पास दिखी. अगले कुछ देर में ये कार निजामुद्दीन, इंडिया गेट, रेलवे भवन, और सीपी के आउटर सर्किल में दिखी.

इसके बार आंतकी इस कार को लेकर दोपहर करीब सवा दो बजे तुर्कमान गेट पर पहुंचा, फिर वो इस कार से रामलीला मैदान, दिल्ली गेट की तरफ गया.

10 तारीख की दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब उमर ने इस कार को लाल किला के पास बनी पार्किंग में खड़ी की. इसके बाद वो शाम 6.42 मिनट पर इस कार को लेकर निकला. और इसके कुछ देर बाद ही उसने इस धमाके को अंजाम दिया. 

