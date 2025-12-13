विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्‍ली में मिला ऑटोमैटिक पिस्टल का जखीरा, गैंगस्टर्स को हथियार देने आया मध्‍य प्रदेश का सप्‍लायर अरेस्‍ट

दिल्‍ली पुलिस की स्पेशल सेल को लगातार सूचना मिल रही थी कि दिल्ली-एनसीआर के गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधी मध्य प्रदेश के हथियार सप्लायरों से आधुनिक पिस्टल मंगवा रहे हैं. इसी इनपुट पर स्पेशल सेल ने जाल बिछाया और सप्‍लायर को गिरफ्तार कर लिया.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्‍ली में मिला ऑटोमैटिक पिस्टल का जखीरा, गैंगस्टर्स को हथियार देने आया मध्‍य प्रदेश का सप्‍लायर अरेस्‍ट
  • दिल्ली पुलिस ने इंटर-स्टेट अवैध हथियार तस्करी गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है
  • गिरफ्तार आरोपी के पास से 11 सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और 11 अतिरिक्त मैगज़ीन बरामद की गई हैं
  • पुलिस को सूचना मिली थी कि MP के हथियार सप्लायर आधुनिक पिस्टल दिल्ली-एनसीआर के गैंगस्टरों तक भेज रहे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

दिल्ली और एनसीआर में अपराधियों तक अवैध हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है. स्पेशल सेल की साउदर्न रेंज टीम ने एक इंटर-स्टेट अवैध हथियार तस्करी गिरोह के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से 11 अच्छी क्वालिटी की सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और 11 अतिरिक्त मैगज़ीन बरामद की गई हैं. गिरफ्तार आरोपी की पहचान 22 साल में मनपाल के तौर पर हुई. वो मुरैना, मध्य प्रदेश का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ये हथियार मध्य प्रदेश के सेंधवा इलाके से लाकर दिल्ली और एनसीआर के बदमाशों को सप्लाई करने वाला था.

11 सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और 11 मैगज़ीन बरामद

दरअसल, स्पेशल सेल को लगातार सूचना मिल रही थी कि दिल्ली-एनसीआर के गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधी मध्य प्रदेश के हथियार सप्लायरों से आधुनिक पिस्टल मंगवा रहे हैं. इसी इनपुट पर स्पेशल सेल की साउदर्न रेंज की टीम पिछले एक महीने से इस नेटवर्क पर नज़र बनाए हुए थी.

Latest and Breaking News on NDTV

9 दिसंबर 2025 को पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि हथियारों की एक बड़ी खेप लेकर मनपाल दिल्ली के सराय काले खां इलाके में सप्लाई देने आने वाला है. इसके बाद इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और जाल बिछाया गया. देर रात आरोपी को घेरकर पकड़ लिया गया. तलाशी के दौरान उसके पास से 11 सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और 11 मैगज़ीन बरामद हुईं.

 25 से ज्यादा पिस्टल अपराधियों तक पहुंचीं

इस मामले में स्पेशल सेल थाने में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह पहले भी मध्य प्रदेश से हथियार लाकर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई कर चुका है और अब तक 25 से ज्यादा पिस्टल अपराधियों तक पहुंचा चुका है. फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और इस पूरे अवैध हथियार नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें :- साधु का भेष धर 37 साल तक पुलिस को दिया चकमा, लेकिन 'नाफीस' को नहीं दे सका गच्‍चा, ऐसे हुआ गिरफ्तार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Crine News, Delhi News, Automatic Pistol
Get App for Better Experience
Install Now