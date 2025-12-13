दिल्ली और एनसीआर में अपराधियों तक अवैध हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है. स्पेशल सेल की साउदर्न रेंज टीम ने एक इंटर-स्टेट अवैध हथियार तस्करी गिरोह के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से 11 अच्छी क्वालिटी की सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और 11 अतिरिक्त मैगज़ीन बरामद की गई हैं. गिरफ्तार आरोपी की पहचान 22 साल में मनपाल के तौर पर हुई. वो मुरैना, मध्य प्रदेश का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ये हथियार मध्य प्रदेश के सेंधवा इलाके से लाकर दिल्ली और एनसीआर के बदमाशों को सप्लाई करने वाला था.

11 सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और 11 मैगज़ीन बरामद

दरअसल, स्पेशल सेल को लगातार सूचना मिल रही थी कि दिल्ली-एनसीआर के गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधी मध्य प्रदेश के हथियार सप्लायरों से आधुनिक पिस्टल मंगवा रहे हैं. इसी इनपुट पर स्पेशल सेल की साउदर्न रेंज की टीम पिछले एक महीने से इस नेटवर्क पर नज़र बनाए हुए थी.

9 दिसंबर 2025 को पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि हथियारों की एक बड़ी खेप लेकर मनपाल दिल्ली के सराय काले खां इलाके में सप्लाई देने आने वाला है. इसके बाद इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और जाल बिछाया गया. देर रात आरोपी को घेरकर पकड़ लिया गया. तलाशी के दौरान उसके पास से 11 सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और 11 मैगज़ीन बरामद हुईं.

25 से ज्यादा पिस्टल अपराधियों तक पहुंचीं

इस मामले में स्पेशल सेल थाने में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह पहले भी मध्य प्रदेश से हथियार लाकर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई कर चुका है और अब तक 25 से ज्यादा पिस्टल अपराधियों तक पहुंचा चुका है. फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और इस पूरे अवैध हथियार नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की तलाश जारी है.

