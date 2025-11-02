विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में ऑटो ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या, एक शख्‍स हिरासत में

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की पहचान देव शर्मा (47) के रूप में हुई है, जो राम चंद्र लाल के बेटे और भागीरथी विहार के रहने वाले थे. अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली में ऑटो ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या, एक शख्‍स हिरासत में
  • उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में एक 47 वर्षीय ऑटो ड्राइवर की कथित चाकू मारकर हत्या कर दी गई.
  • पुलिस ने बताया कि घायल को उसके दोस्त जीटीबी अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
  • फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाकर सबूत इकट्ठा किए गए और शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली :

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में रविवार को एक 47 साल के ऑटो ड्राइवर की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना गोकलपुरी पुलिस स्टेशन के इलाके में बृजपुरी पुलिया के पास दोपहर करीब 3.55 बजे हुई. अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस को चाकू मारने की घटना के बारे में एक पीसीआर कॉल मिली. इसके बाद तुरंत एक पुलिस टीम मौके पर भेजी गई. मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि घायल को उसके दोस्त पहले ही जीटीबी हॉस्पिटल ले जा चुके थे. 

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की पहचान देव शर्मा (47) के रूप में हुई है, जो राम चंद्र लाल के बेटे और भागीरथी विहार के रहने वाले थे. अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

फोरेंसिक टीम को बुलाया

पुलिस ने बताया कि सबूत इकट्ठा करने के लिए एक फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया. साथ ही मौत की सही वजह पता लगाने के लिए शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. 

अधिकारियों ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत गोकलपुरी पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है. साथ ही एक संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. इस मामले में आगे की जांच जारी है.

बड़े अपराधों में कमी, लेकिन... 

बता दें कि राजधानी दिल्ली में मर्डर और डकैती जैसे बड़े अपराधों में लगातार कमी आई है, फिर भी दिल्ली पुलिस स्ट्रीट क्राइम, साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियल स्कैम में बढ़ोतरी को लेकर अलर्ट पर है, जो तेजी से नागरिकों को निशाना बना रहे हैं. 

ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, इस साल स्नैचिंग, मोबाइल चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह शहर में तेजी से डिजिटल अपनाना और आसान मोबिलिटी है. 

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि साइबर क्राइम यूनिट और एंटी-स्नैचिंग टीमों सहित कई स्पेशलाइज्ड सेल को तेज डिटेक्शन और कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन के लिए मजबूत किया गया है. 

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi, Delhi Murder, Auto Driver Murder
Get App for Better Experience
Install Now