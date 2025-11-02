उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में रविवार को एक 47 साल के ऑटो ड्राइवर की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना गोकलपुरी पुलिस स्टेशन के इलाके में बृजपुरी पुलिया के पास दोपहर करीब 3.55 बजे हुई. अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस को चाकू मारने की घटना के बारे में एक पीसीआर कॉल मिली. इसके बाद तुरंत एक पुलिस टीम मौके पर भेजी गई. मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि घायल को उसके दोस्त पहले ही जीटीबी हॉस्पिटल ले जा चुके थे.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की पहचान देव शर्मा (47) के रूप में हुई है, जो राम चंद्र लाल के बेटे और भागीरथी विहार के रहने वाले थे. अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

फोरेंसिक टीम को बुलाया

पुलिस ने बताया कि सबूत इकट्ठा करने के लिए एक फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया. साथ ही मौत की सही वजह पता लगाने के लिए शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया.

अधिकारियों ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत गोकलपुरी पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है. साथ ही एक संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. इस मामले में आगे की जांच जारी है.

बड़े अपराधों में कमी, लेकिन...

बता दें कि राजधानी दिल्ली में मर्डर और डकैती जैसे बड़े अपराधों में लगातार कमी आई है, फिर भी दिल्ली पुलिस स्ट्रीट क्राइम, साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियल स्कैम में बढ़ोतरी को लेकर अलर्ट पर है, जो तेजी से नागरिकों को निशाना बना रहे हैं.

ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, इस साल स्नैचिंग, मोबाइल चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह शहर में तेजी से डिजिटल अपनाना और आसान मोबिलिटी है.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि साइबर क्राइम यूनिट और एंटी-स्नैचिंग टीमों सहित कई स्पेशलाइज्ड सेल को तेज डिटेक्शन और कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन के लिए मजबूत किया गया है.