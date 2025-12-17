विज्ञापन
पर्यावरण मंत्री सिरसा बोले- 'दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने के लिए जगह-जगह कूड़ा जला रही AAP'

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के मामले में एक और बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सभी ऑफिसों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू कर दी है. साथ ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने राजधानी के प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप भी लगाया है.

दिल्ली के प्रदूषण पर मंत्री सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है.
नई दिल्ली:

Delhi Pollution: देश की राजधानी दिल्ली का प्रदूषण से दम घुट रहा है. तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदूषण पर कोई लगाम लगता नजर नहीं आ रहा है. आलम यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार तक पहुंच चुका है. दिल्ली सरकार ने वायु  प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए कई बड़े फैसले भी लिए है, लेकिन अभी तक इन फैसलों का कोई खास असर होता नजर नहीं आ रहा है. दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज है. आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है. इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विपक्षी दल AAP पर बड़ा आरोप लगाया है. 

मंत्री सिरसा ने आप पर लगाया बड़ा आरोप

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप, आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने के लिए जगह-जगह कूड़ा जला रही है. त्रिलोक पुरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पार्षद विजय कुमार ने खुद आग लगाकर वीडियो बनाया.

केजरीवाल अपने लोगों को रोकेः मंत्री सिरसा

सिरसा ने यह भी कहा कि AAP के लोग जगह-जगह कुड़ा जला रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि APP गंदी राजनीति कर रही है. मंत्री ने आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल से अपील की है कि वो अपने लोगों को रोंके. 

दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा-  झूठ फैलाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं फ्रॉड आपिए. प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी की खुली पोल, अपने ही फैलाए झूठ में फंस गए आपिये, सौरभ भारद्वाज जी ब्लेम गेम खेलने से पहले अगर थोड़ा होमवर्क कर लेते, तो यह भी पता चल जाता कि जिस जगह का रोना रोया जा रहा है, वहाँ से AAP का ही पार्षद है. AAP के पार्षद जानबूझकर कूड़ा जलाकर प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, ताकि दिल्ली सरकार को बदनाम किया जा सके. लेकिन झूठ ज़्यादा देर तक छुपता नहीं-चाहे जितना ढकने की कोशिश कर लो, सच सामने आ ही जाती है.

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या कर रही सरकार, मंत्री ने बताया

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा- दिल्ली के अंदर जो पिछले आंकड़े है उनको देखे तो आने वाले दिन बहुत अच्छे होने वाले नहीं है. पिछले जो आंकड़े है उसको देखते हुए आने वाला एक सप्ताह बहुत अच्छा नहीं रहेगा. लेकिन हम लगातार काम कर रहे है कल हमने कुछ फैसले लिए थे. 

मंत्री सिरसा ने आगे कहा कि आज और फैसले लिए है और ये आज की बीमारी नहीं है. ये पुरानी सरकारों की दी हुई बीमारी है, जिसपर हम काम कर रहे है.


मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 4 वजहों से प्रदूषण होता है 

  1. वाहन से प्रदूषण 
  2. डस्ट से प्रदूषण 
  3. सॉलिड वेस्ट से होने वाला प्रदूषण 
  4. इंडस्ट्रियल प्रदूषण 

मंत्री सिरसा ने आगे कहा कि हमने 62 हॉट स्पॉट निकाले है जिसपर काम कर रहे है. आज हम गूगल मैप और मैप इंडिया के साथ बैठक कर उनका भी सहयोग प्रदूषण को कम करने के लिए लेंगे. कार पुलिंग ऐप भी हम बनाने जा रहे जिससे आम जनता को इसका लाभ मिल सके. 

पिछली सरकार ने हमे टूटी सड़के दी जिसे भी हम ठीक कर रहे है हम एक टीम गठित कर रहे है जो सड़को पर हुए गड्ढों की जानकारी दी जाएगी जिसे 72 घंटे में भरा जाएगा. एमसीडी के पास प्रदूषण को लेकर काम करने की अहम जिम्मेदारी है जिसको लेकर दस सालों तक मरम्मत का टेंडर दिया गया है.

