विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में यमुना के जलस्तर में आज सुबह गिरावट के आसार, जानें जलशक्ति मंत्रालय ने क्या कहा

यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार सुबह पुराने रेलवे ब्रिज पर 207.42 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान (205.33 मीटर) से काफी ऊपर है. इससे दिल्ली के निचले इलाकों जैसे गीता कॉलोनी, मयूर विहार, यमुना बाजार, मजनू का टीला और कश्मीरी गेट में बाढ़ का पानी घुस गया है.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली में यमुना के जलस्तर में आज सुबह गिरावट के आसार, जानें जलशक्ति मंत्रालय ने क्या कहा
दिल्ली : यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के नजदीक पहुंचा बाढ़ का पानी
  • यमुना नदी का जलस्तर दिल्ली रेलवे ब्रिज पर खतरे के स्तर से अधिक रिकॉर्ड किया गया है जो 207.42 मीटर था
  • जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार पांच सितंबर की सुबह से यमुना नदी का जलस्तर गिरने की संभावना बनी हुई है
  • दिल्ली में इस मॉनसून सीजन में औसत से पचास प्रतिशत से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने के बीच संभावित बाढ़ से निपटने के लिए एहतियातन कदम उठाते हुए प्रशासन ने दिल्ली के सभी 13 नियामक नालों (रेगुलेटर ड्रेन्स) को बंद कर दिया है. शहर में वासुदेव घाट से यमुना तट तक फैले वर्षा जल निकासी नालों के मुहानों पर बालू से भरे बोरे रख दिए गए हैं ताकि नदी का पानी शहर के निचले इलाकों में वापस न घुस सके. वहीं गुरुवार शाम 7 बजे दिल्ली रेलवे ब्रिज स्थल पर यमुना नदी का जलस्तर 207.42 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो खतरे के स्तर 205.33 मीटर से 2.09 मीटर ज्यादा है. हालांकि 5 सितम्बर की सुबह से यमुना नदी के जलस्तर में मामूली गिरावट की संभावना है.

Latest and Breaking News on NDTV

जल शक्ति मंत्रालय के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने दिल्ली सरकार और NDRF के अधिकारियों को भेजे ताज़ा बाढ़ पूर्वानुमान रिपोर्ट में ये अहम बात कही है. जल शक्ति मंत्रालय के सेंट्रल वाटर कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट में इस रिपोर्ट का ज़िक्र करते हुए कहा, "वर्तमान संकेतों के अनुसार, जलस्तर में गिरावट रहेगी तथा 5 सितंबर को 08:00 बजे तक जलस्तर 207.30 होने की संभावना है, उसके बाद जलस्तर में गिरावट रहने की संभावना है".

हालांकि अपनी रिपोर्ट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने आगाह किया है कि "उपरोक्त पूर्वानुमान वजीराबाद और ओखला बैराज से छोड़े गए पानी के कारण और अधिक प्रभावित हो सकता है".

दिल्ली में 52% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई 

पिछले कुछ दिनों से ऊपरी यमुना जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा और हथिनी कुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में बाढ़ का संकट बना हुआ है. भारत मौसम विभाग के पास मौजूद आकड़ों के मुताबिक दिल्ली में इस मॉनसून सीजन में अब तक 4 सितम्बर, 2025 तक 704.7 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है. जबकि औसतन 464.3 mm बारिश रिकॉर्ड की जाती है. यानि इस साल अब तक औसत से 52% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गयी है.

इस मॉनसून सीजन में दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में 4 सितम्बर तक 539.9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई. जबकि औसतन इस दिन तक राज्य में कुल 365.4 mm बारिश रिकॉर्ड की जाती रही है. यानि इस साल हरियाणा में भी अब तक औसत से 48% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yamuna Water Level, Yamuna Water Level Delhi, Jal Shakti Ministry, Delhi Yamuna Flood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com