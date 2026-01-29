नोएडा में बीच सड़क पर युवक को लात, घूसों और डंडों से पीटा, वीडियो देख कांप जाएंगे

नोएडा के सेक्टर-122 में बीच सड़क पर एक युवक के साथ जमकर मारपीट का मामला सामने आया है. आधा दर्जन से अधिक लोगों ने एक युवक को सड़क पर गिराकर जमकर लात-घूंसे और डंडों से बेरहमी से पीटा. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मामला थाना सेक्टर 113 इलाके का है.

दो पक्षों के बीच चले लात-घूंसे

जानकारी के मुताबिक, सेक्टर-122 स्थित जनता फ्लैट में सिक्योरिटी गार्ड लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से चला आ रहा था. इसी पुराने विवाद के चलते बीती रात दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, देखते ही देखते मामला हिंसक झगड़े में बदल गया. आरोप है कि इसी दौरान दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष के एक शख्स के साथ बीच सड़क पर गिराकर जमकर मारपीट की जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटा

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक को सड़क पर गिराकर कई लोग उसे चारों ओर से घेरकर लात-घूंसे और डंडों से पीट रहे हैं. हमलावर बेखौफ होकर युवक पर हमला करते नजर आ रहे हैं. वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

सिक्योरिटी गार्ड लगाने को लेकर विवाद

नोएडा पुलिस के मीडिया सेल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनता फ्लैट, सेक्टर-122 में सिक्योरिटी गार्ड लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. इसी मतभेद के चलते रात में झगड़ा हुआ है. थाना सेक्टर-113 पुलिस को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई कर रही है.