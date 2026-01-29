विज्ञापन
विशेष लिंक

नोएडा में बीच सड़क पर युवक को लात, घूसों और डंडों से पीटा, वीडियो देख कांप जाएंगे

Noida News: वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक को सड़क पर गिराकर कई लोग उसे चारों ओर से घेरकर लात-घूंसे और डंडों से पीट रहे हैं. हमलावर बेखौफ होकर युवक पर हमला करते नजर आ रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
नोएडा में बीच सड़क पर युवक को लात, घूसों और डंडों से पीटा, वीडियो देख कांप जाएंगे
नोएडा में शख्स की बेरहमी से पिटाई.
  • नोएडा के सेक्टर-122 में सुरक्षा गार्ड लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था
  • एक युवक को बीच सड़क पर गिराकर छह से अधिक लोगों ने लात-घूंसे और डंडों से बेरहमी से पीटा
  • मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

नोएडा के सेक्टर-122 में बीच सड़क पर एक युवक के साथ जमकर मारपीट का मामला सामने आया है. आधा दर्जन से अधिक लोगों ने एक युवक को सड़क पर गिराकर जमकर लात-घूंसे और डंडों से बेरहमी से पीटा. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मामला थाना सेक्टर 113 इलाके का है.

ये भी पढ़ें- आकर लाश ले जाओ... दिल्ली में क्लर्क पति ने कमांडो पत्नी को डंबल से उतारा मौत के घाट, फिर साले को लगाया फोन

दो पक्षों के बीच चले लात-घूंसे

जानकारी के मुताबिक, सेक्टर-122 स्थित जनता फ्लैट में सिक्योरिटी गार्ड लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से चला आ रहा था. इसी पुराने विवाद के चलते बीती रात दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, देखते ही देखते मामला हिंसक झगड़े में बदल गया. आरोप है कि इसी दौरान दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष के एक शख्स के साथ बीच सड़क पर गिराकर जमकर मारपीट की जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटा

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक को सड़क पर गिराकर कई लोग उसे चारों ओर से घेरकर लात-घूंसे और डंडों से पीट रहे हैं. हमलावर बेखौफ होकर युवक पर हमला करते नजर आ रहे हैं. वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Latest and Breaking News on NDTV

सिक्योरिटी गार्ड लगाने को लेकर विवाद

नोएडा पुलिस के मीडिया सेल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनता फ्लैट, सेक्टर-122 में सिक्योरिटी गार्ड लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. इसी मतभेद के चलते रात में झगड़ा हुआ है. थाना सेक्टर-113 पुलिस को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi NCR NEWS, Noida Crime, Beaten Video Viral, Noida Police, Delhi Ncr Crime
Get App for Better Experience
Install Now