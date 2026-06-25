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दिल्ली के यमुना बाजार में सुबह-सुबह गरजा बुलडोजर, 310 घर जमींदोज करने की तैयारी

दिल्ली के निगम बोध घाट के पास यमुना बाजार इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गुरुवार को प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई. इस अभियान के तहत इलाके में बने अवैध इमारतों को ढहा दिया गया.

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दिल्ली के यमुना बाजार में सुबह-सुबह गरजा बुलडोजर, 310 घर जमींदोज करने की तैयारी
दिल्ली के यमुना बाजार में बुलडोजर एक्शन

दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए निर्माणों पर गुरुवार की सुबह-सुबह बुलडोजर गरजा. कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अवैध निर्माणों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया.

13 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा गया था. इसके बाद 15 मई को डीडीए ने यमुना डूब क्षेत्र में आने वाले ओ-जोन एरिया के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा. वहीं DDA ने 2  जून को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 23 जून तक खाली करने का नोटिस भेजा था और 24 जून से करवाई करने की नोटिस में बात कही थी. 

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