दिल्ली के यमुना बाजार में सुबह-सुबह गरजा बुलडोजर, 310 घर जमींदोज करने की तैयारी

दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए निर्माणों पर गुरुवार की सुबह-सुबह बुलडोजर गरजा. कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अवैध निर्माणों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया.
#WATCH | Delhi Development Authority (DDA) conducts a demolition drive in the Yamuna Bazar area near Nigam Bodh Ghat to remove unauthorised structures and encroachments. pic.twitter.com/8G5fChCYdr— ANI (@ANI) June 25, 2026
13 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा गया था. इसके बाद 15 मई को डीडीए ने यमुना डूब क्षेत्र में आने वाले ओ-जोन एरिया के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा. वहीं DDA ने 2 जून को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 23 जून तक खाली करने का नोटिस भेजा था और 24 जून से करवाई करने की नोटिस में बात कही थी.
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