दिल्ली-एनसीआर में आज बादल छाए रहने की संभावना, 35 डिग्री तक रह सकता है तापमान

मौसम विभाग ने शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है.

दिल्ली-एनसीआर में आज बादल छाए रहने की संभावना, 35 डिग्री तक रह सकता है तापमान
फाइल फोटो
  • दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से अधिक था
  • न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से थोड़ा कम दर्ज किया गया है
  • सुबह सापेक्षिक आर्द्रता 78 प्रतिशत थी, जो शाम तक घटकर 57 प्रतिशत रह गई है
नई दिल्ली:

दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी है. आईएमडी ने बताया कि न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो मौसम के औसत से 0.3 डिग्री कम है, जबकि सापेक्षिक आर्द्रता सुबह 78 प्रतिशत थी जो शाम को घटकर 57 प्रतिशत हो गई.

मौसम विभाग ने शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शाम चार बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 143 दर्ज किया गया जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है.

