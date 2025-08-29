विज्ञापन
दिल्ली, नोएडा समेत पूरे NCR में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, जानें कब मिलेगी राहत

बच्चों के स्कूल जाने के समय आई तेज बारिश की वजह से कई स्कूलों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से कई स्कूलों ने छुट्टी कर दी है.क्या दिल्ली और क्या नोएडा हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है. 

दिल्ली-NCR में हो रही तेज बारिश (फाइल फोटो)
  • दिल्ली और नोएडा समेत पूरे NCR में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है.
  • कई स्कूलों में पानी भरने के कारण बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और छुट्टियां घोषित की गई हैं.
  • मौसम विभाग ने अगले छह दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है.
नई दिल्ली:

दिल्ली, नोएडा समेत पूरे NCR में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने पहले ही झमाझम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था. तेज हवाओं के साथ बारिश इतनी तेज है कि सड़कों पर पानी भर गया है. बच्चों के स्कूल जाने के समय आई तेज बारिश की वजह से कई स्कूलों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से कई स्कूलों ने छुट्टी कर दी है.क्या दिल्ली और क्या नोएडा हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है. 

दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश

देशभर में मॉनसून की बारिश का सिलसिला लगातार जारी है. दिल्ली-एनसीआर में भी पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने 29 अगस्त के लिए बारिश की चेतावनी जाहिर की थी. नोएडा के कई हिस्सों में बारिश फिलहाल हल्की हो गई है. लेकिन दिल्ली में कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है.

दिल्ली को कब मिलेगी बारिश से राहत?

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में अगले छह दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. 3 सितंबर तक बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. शुक्रवार को भी सुबह से ही आसमान में बाद छाए हुए थे, जो अचानक से बरस पड़े. शुक्रवार को दोपहर और शाम को भी बारिश हो सकती है. बारिश की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है.

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक,  30 अगस्त को भी दिल्ली में गरज के साथ बारिश हो सकती है. जबकि 31 अगस्त और 1 सितंबर को बादल छाए रह सकते हैं और हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. 2 और 3  सिंतबर को भी छिटपुट बारिश हो सकती है. 

बारिश ने गर्मी और उमस से दी राहत

दिल्ली-एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश ने एक तरफ लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ रही है. थोड़ी देर की बारिश ने ही पूरी दिल्ली और आसपास के इलाकों को पानी से  सराबोर कर दिया है. सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं.

ऑफिस आने जाने वालों को हो रही परेशानी

सुबह से हो रही भारी बारिश की वजह से ऑफिस आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है. दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम समेत तमाम हिस्सों से लोग ऑफिस आते-जाते हैं. दफ्तर जाने के समय पर तेज बारिश होने से सड़कों पर जाम लग गया है. कई लोग तो घरों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं.

