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दिल्ली: नवविवाहिता आकृति की मौत में नया मोड़, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया- 'अजीब तरीके से मुड़े हुए थे दोनों पैर' 

दिल्ली में नवविवाहिता आकृति सुतार की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचने वाले व्यक्ति ने कई बड़े खुलासे किए हैं. साथ ही परिवार ने दहेज उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है. 

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दिल्ली: नवविवाहिता आकृति की मौत में नया मोड़, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया- 'अजीब तरीके से मुड़े हुए थे दोनों पैर' 
दिल्ली में नवविवाहिता आकृति सुतार की संदिग्ध मौत में नया खुलासा हुआ है.

Delhi Married Woman Death: राजधानी दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में नवविवाहिता आकृति सुतार की संदिग्ध मौत का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है. 28 वर्षीय आकृति का शव 4 जुलाई को एक इमारत के नीचे मिला था. शुरुआती तौर पर इसे ऊंचाई से गिरने का मामला माना गया, लेकिन अब सामने आ रही जानकारियों ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने इस मामले में आकृति के पति अरस्तू सिक्का को दहेज मृत्यु के आरोप में गिरफ्तार किया है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

घटनास्थल की स्थिति ने बढ़ाई शंका

सबसे पहले पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति ने कई ऐसे सवाल उठाए हैं जो मामले को और गहरा बना रहे हैं. सुरक्षा कारणों से पहचान छिपाने की शर्त पर उसने बताया कि आकृति के पैरों की स्थिति सामान्य नहीं थी. उसके अनुसार दोनों पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे. उसने यह भी कहा कि घटनास्थल पर खून के कोई निशान नहीं दिखाई दिए.

सूचना देने वाले व्यक्ति ने बताया कि जिस इमारत से गिरने की बात कही जा रही है वह लगभग खाली पड़ी रहती है. दूसरी और तीसरी मंजिल पर कोई नहीं रहता. ऐसे में यह सवाल उठता है कि आकृति वहां तक कैसे पहुंची और उसे कैसे पता था कि इसी इमारत की छत तक पहुंचा जा सकता है.

खाली इमारत तक पहुंचने पर उठे सवाल

प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि इलाके की अधिकांश इमारतों की छतों के दरवाजे बंद रहते हैं. ऐसे में आकृति ने उसी भवन को क्यों चुना जहां छत का रास्ता खुला था. उसके मुताबिक यह संभावना भी जांच का विषय है कि किसी ने पहले से उस जगह की जानकारी जुटाई हो या फिर किसी व्यक्ति ने आकृति को वहां तक पहुंचाया हो.

भाई ने लगाए दहेज प्रताड़ना के आरोप

आकृति के छोटे भाई अमय सुतार ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अमय का कहना है कि शादी से पहले दोनों परिवारों के बीच यह सहमति बनी थी कि आकृति नौकरी जारी रखेगी. लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों ने अपना रुख बदल लिया और कहा कि ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी.

अमय के अनुसार उसकी बहन को बार-बार ताने दिए जाते थे कि वह अपने मायके से सामान नहीं लाई. उसे बिस्तर, सोफा, अलमारी, फ्रिज और एयर कंडीशनर जैसी चीजों को लेकर भी बार-बार परेशान किया जाता था. परिवार पर 10 से 20 लाख रुपये की मांग करने का भी आरोप लगाया गया है.

'परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती थी आकृति'

अमय ने बताया कि उनके पिता का निधन वर्ष 2019 में हो गया था. आकृति अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को समझती थी और उन पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती थी. उसने अपने भाई से कहा था कि वह नौकरी करके धीरे-धीरे स्थिति संभाल लेगी और उम्मीद करती थी कि समय के साथ ससुराल वालों का व्यवहार बदल जाएगा.

शादी के कारण काम से ब्रेक लेने के बाद आकृति ने 1 जुलाई को दक्षिण दिल्ली के छतरपुर स्थित एक निजी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में फिर से काम शुरू किया था. लेकिन नौकरी पर लौटने के महज चार दिन बाद उसकी मौत हो गई. अब पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है.

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