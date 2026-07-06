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फोन नहीं उठा पाई तो बेल्ट से पीटा, दहेज मांगते थे; आकृति के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, पति अरेस्ट

आकृति छतरपुर में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी. उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त अगस्तिका के भाई अरुस्तु सिक्का से 24 अप्रैल, 2026 को शादी की थी. शादी की अभी तीन महीने हुए थे. शादी के बाद जिस दिन वह वापस अपने काम पर लौंटी उस दिन उसकी मौत हो गई.

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फोन नहीं उठा पाई तो बेल्ट से पीटा, दहेज मांगते थे; आकृति के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, पति अरेस्ट
सिर्फ 72 दिन पहले शादीशुदा आकृति की शनिवार शाम को दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में एक बिल्डिंग से गिरने से मौत हो गई.
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दिल्ली पुलिस ने 28 साल की आकृति सुतार की मौत के मामले में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है और उसके पति अरस्तु सिक्का को गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों ने सोमवार (6 जुलाई 2026) को यह जानकारी दी है. सिर्फ 72 दिन पहले शादीशुदा आकृति की शनिवार शाम को दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में एक बिल्डिंग से गिरने से मौत हो गई.

पुलिस ने FIR में कहा कि आकृति 4 जुलाई को लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के इलाके में पालिका कुंज में NDMC फ्लैट्स से कथित तौर पर गिरने के बाद घायल मिली थी. उसे नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

 आकृ की मां, अनु सुतार ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की हत्या उसके पति और ससुराल वालों ने की है. मां ने कहा कि फोन नहीं उठा पाने की वजह से उसे पीटते थे और दहेज मांगते थे.

मां ने शिकायत में क्या कहा?

अपनी शिकायत में आकृति की मां ने कहा कि उसका पति अरस्तु और उसकी बहन अगस्तिका अपने परिवार के दूसरे लोगों के साथ मिलकर, उसकी नई शादीशुदा बेटी पर नौकरी छोड़ने और बच्चा पैदा करने का दबाव बना रहे थे. उसने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही आकृति को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था.

आकृति की मां की ओर से की गई शिकायत के एनडीटीवी ने देखा है. इसमें लिखा है, "आकृति अपने पति अरस्तु से उसकी बहन अगस्तिका के ज़रिए मिली थी. वो आकृति की स्कूल फ्रेंड थी. इस साल लव-कम-अरेंज मैरिज से पहले दोनों ने दो साल तक डेट किया. शादी से पहले, आकृति ने अपने ससुराल वालों से साफ-साफ कह दिया था कि वह शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखेगी क्योंकि उसका भाई दीपू बहुत छोटा है और वह उसे पैसे से सपोर्ट करना चाहती है."

नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया

मां अनु सुतार ने कहा कि दूल्हे के परिवार ने आकृति की शर्तें मान ली थीं और भरोसा दिलाया था कि शादी के बाद वह अपनी मां और भाई से मिल सकेगी. उन्होंने कहा, "हम इन्हीं भरोसे के आधार पर शादी के लिए मान गए थे."

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि शादी के बाद अरस्तु का बर्ताव पूरी तरह बदल गया. शिकायत में कहा गया, "जब मेरी बेटी ने अपनी नौकरी पर लौटने की कोशिश की, तो उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया. जब उसने काम जारी रखने की रिक्वेस्ट की, तो परिवार ने उसकी नौकरी और घर के कामों के बीच मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की ताकि वह खुद ही अपना काम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए."

अनु सुतार ने आरोप लगाया कि आकृति को फोन करने या उसके मायके आने पर भी बुरा-भला कहा जाता था. शिकायत में कहा गया, "इसके अलावा, अरस्तु और अगस्तिका मेरी बेटी को प्रेग्नेंट होने के लिए भी मजबूर कर रहे थे और उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर भी किया जा रहा था."

अनु सुतार ने दावा किया कि 3 जुलाई को, उन्होंने अरस्तु के पिता को फोन करके अपने बच्चों की घरेलू परेशानियों में दखल देने के लिए कहा. फोन पर, अरस्तु के पिता ने कथित तौर पर उनसे कहा कि उन्हें अपने बेटे के बर्ताव के बारे में पता नहीं था, जबकि वे उसी घर में रहते थे. उन्होंने अपने बेटे को डांटने की कोशिश की, लेकिन अरस्तु ने बदले में उन्हें गाली देना शुरू कर दिया और इस झगड़े के लिए आकृति को दोषी ठहराया.

शिकायत में लिखा है, "इसके ठीक बाद, मेरी बेटी ने मुझे फोन करके कहा, 'मैंने उसके ससुराल वालों को इस मामले में क्यों शामिल किया? क्योंकि अब अरस्तु उसके भाई को नौकरी से निकलवाने और उसे पिटवाने की धमकी दे रहा था. उसके बाद, अगस्तिका ने भी मुझे फोन करके चेतावनी दी कि मैं उनके पारिवारिक मामले में दखल न दूं, क्योंकि आकृति को घर के काम करने और उसके पति के लिए खाना बनाने के लिए उनके घर लाया गया था और नौकरी जारी रखने के बारे में कोई भी एग्रीमेंट ऑफिशियल नहीं था." 

मौत की खबर कैसे मिली?

अनु से सुतार के अनुसार, 4 जुलाई की सुबह, आकृति ने उन्हें फोन करके बताया कि वह अपने काम पर चली गई है और उसके बाद उसका फोन बंद है. उन्होंने आगे कहा, "रात में अगस्तिका ने मुझे फोन किया और मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने अपनी बेटी को घर पर छिपा रखा है. मैंने मना कर दिया, कहा, "मैं ऐसा क्यों करूंगी?" अरस्तु भी मुझ पर चिल्लाया और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने अपनी बेटी को छिपा रखा है. उसने यह भी इल्जाम लगाया कि वह किसी और के साथ भाग गई है. उसने मुझे उसके पिता को आकृति के साथ मारपीट करने के बारे में बताने के लिए भी डांटा."

परिवार को रात करीब 9-10 बजे पता चला, जब लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अफसर ने आकृति का फोन उठाया और परिवार को पुलिस स्टेशन आने को कहा.

20 लाख रुपये दहेज की मांग

NDTV से बात करते हुए, आकृति की मां और उसके चाचा मनंजय सुतार ने कहा कि परिवार ने उसकी शादी में 7 से 8 लाख रुपये खर्च किए थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि उसका पति और उसके रिश्तेदार 20 लाख रुपये मांग रहे थे और बार-बार उसे धमका रहे थे और उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे.

मां ने कहा, "मेरी बेटी के ससुराल वाले लगातार दहेज मांग रहे थे. वे 20 लाख रुपये मांग रहे थे. मेरी बेटी बहुत मजबूत थी. वह सुसाइड नहीं कर सकती. यह सुसाइड नहीं है. यह पहले से प्लान किया गया मर्डर है. उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला."

उसके छोटे भाई, अमय सुतार ने भी सुसाइड की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि आकृति दिमागी तौर पर मजबूत थी और वह कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी.

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