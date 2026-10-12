विपक्ष के प्रदर्शन के बीच बंद मेट्रो स्टेशन खुले... DMRC ने अपडेट में बताया कहां-कहां से पाबंदियां हटीं

कांग्रेस के विरोध के कारण बंद स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट दिल्ली मेट्रो ने फिर से खोल दिए. DMRC ने सोमवार को बताया कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट फिर से खोल दिए गए हैं. कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से पहले छह स्टेशनों पर सुरक्षा पाबंदियां लगाई गई थीं.

सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और बाराखंभा रोड पर एंट्री और एग्जिट गेट सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहे. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने पहले कहा था कि पाबंदी के समय सभी प्रभावित स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

एक सर्विस अपडेट में, उसने कहा कि सभी मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट अब खुल गए हैं और इंटरचेंज की सुविधा भी काम करती रहेगी. ये पाबंदियां कांग्रेस द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ घोषित विरोध प्रदर्शन से पहले लगाई गई थी.

इंडिया गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च

इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेता ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध मार्च निकाला है. ये मार्च बाराखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी. हालांकि अदालत ने कहा है कि सिर्फ 10 नेता ही सुप्रीम कोर्ट परिसर में दाखिल हो सकेंगे और काउंटर पर याचिका दाखिल कर सकेंगे.

इस बीच कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल करने वाले काउंटर पर पहले ही पहुंचे चुके हैं. याचिका दाखिल हो चुकी है. इसमें राहुल गांधी को लीड पिटिशनर बनाया गया है. इस याचिका में प्रतिवादी मुख्य चुनाव आयुक्त को बनाया गया है.

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