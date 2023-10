LGBT समुदाय से जुड़े 2 बांग्लादेशी नागरिकों के साथ दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि 22 साल का लड़का A (काल्पनिक नाम) जो फिलहाल शकरपुर में रहता है लेकिन मूलरूप से बांग्लादेश का रहने वाला है और एक बिहार के 27 साल के लड़के B के साथ रहता है. दोनों LGBT समुदाय से हैं. A दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा है ,कुछ दिन वो गे डेटिंग एप के जरिए एक लड़के X के संपर्क में आया और दोनों करीब आ गए. इसी बीच A का एक 27 साल का बांग्लादेशी दोस्त C बांग्लादेश से आया और A,B,C साथ रहने लगे ,तीनों LGBT समुदाय से हैं.

17 अक्टूबर को A और उसका दोस्त C शकरपुर इलाके में रामलीला देखने गए ,जब रात 11:30 बजे वो वापस लौट रहे थे तभी रास्ते में A की मुलाकात अपने डेटिंग एप वाले दोस्त X से हुई ,X के साथ 2 लड़के और थे. X ने A से संबंध बनाने के लिए कहा तो A ने मना कर दिया लेकिन उसने बताया कि उसका दोस्त C भी गे है. इसके बाद X और C संबंध बनाने के लिए राजी हो गए फिर पांचों लोग पार्क में गए.

पार्क में जाने के बाद X और C सुनसान जगह पर चले गए, इसी बीच X के 2 और दोस्त पार्क में आ गए ,इसके बाद X ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर A और उसके दोस्त C की पिटाई की और उनके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए. घटना के बाद A और C घर गए और उन्होंने पूरी घटना की जानकारी अपने दोस्त B से बताई ,B ने पीसीआर कॉल की,पु लिस ने 323/377/34 IPC में केस दर्ज किया.

बांग्लादेशी नागरिकों के साथ इस तरह की घटना को देखते हुए 20 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई गई. पुलिस ने आसपास के करीब 50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की और एरिया के LGBT समुदाय से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की. इसके बाद तीन आरोपी 20 साल का देवाशीष वर्मा ,21 साल का सुरजीत और 20 साल का आर्यन पकड़ा गया बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

