जबड़े टूटे, दांत बिखरे...50 मी. तक घिसटती रही लड़की... कानपुर में बाइकर्स ने छीनी 23 साल की भाविका की जिंदगी

करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पोर्ट्स बाइक ने टक्कर मारी और लड़की को सड़क पर 50 मीटर तक घसीटते ले गई. इस दौरान लड़की का जबड़ा टूट गया और दांत भी बिखर गए. ये डरावना नजारा देख हर कोई अंदर तक सिहर गया.

कानपुर का गंगा बैराज जहां कभी हंसी-ठहाकों और सुकून के पल बिखरते थे, अब वहां खून के धब्बे, टूटे सपने और मौत का सन्नाटा पसरा है. यह अब पिकनिक स्पॉट नहीं, बल्कि उन बेलगाम दरिंदों का रेसिंग ट्रैक बन चुका है, जिनके लिए रफ्तार का रोमांच किसी की जिंदगी से बढ़कर है. गुरुवार की काली शाम इसी खूनी खेल ने एक और घर का चिराग बुझा दिया. 23 साल की भाविका गुप्ता जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपने थे, उसे स्टंटबाजों ने अपनी बाइक से रौंदकर मौत की नींद सुला दिया.

स्पोर्ट्स बाइकर्स ने ले ली जान

बीए की छात्रा भाविका अपनी सहेली नेहा के साथ बस कुछ पल सुकून के बिताने बैराज गई थी. लौटते वक्त, जैसे ही उसने टी-पॉइंट से अपनी स्कूटी मोड़ी तो मौत साक्षात दो बाइकों पर सवार चार युवकों के रूप में सामने आ गई. करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी की रफ्तार से वे हवा को चीरते हुए नहीं, बल्कि मौत को दावत देते हुए आ रहे थे. इससे पहले कि भाविका कुछ समझ पाती, एक स्पोर्ट्स बाइक ने उसे सीधी टक्कर मारी. टक्कर इतनी भयावह थी कि स्कूटी के टुकड़े-टुकड़े हो गए.

जबड़े टूटे, दांत बिखरे...50 मी. तक घिसटती रही लड़की

भाविका का शरीर लगभग 50 मीटर तक सड़क पर घिसटता चला गया. उसके जबड़े टूट गए, दांत बिखर गए और सड़क खून से लाल हो गई. जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया, उसकी सांसे थम चुकी थी. इस घटना को अंजाम देने वाले चारों दरिंदे मौके से भाग निकले, लेकिन अपनी एक बाइक वहीं छोड़ गए. इसी बाइक ने उनके शैतानी चेहरे से नकाब उतारा. बाइक पर एक इंस्टाग्राम आईडी लिखी थी. जब मातम में डूबे परिवार ने उस आईडी को खोला, तो जो दिखा, वह किसी की भी आत्मा को झकझोरने के लिए काफी था. आरोपी बृजेश निषाद की तस्वीर पर उसके दोस्तों ने जो टिप्पणियां की थीं, वे किसी जश्न से कम नहीं थीं.

बाइकर को खोजने में जुटी पुलिस

एक दोस्त ने बेशर्मी से पूछा, "एक्सीडेंट हुआ है गंगा बैराज में जिंदा हो या निपट गए... लड़कियों को तो मार दिया तुमने." इसका जवाब एक और हैवान ने दिया, यही बृजेश निषाद ने उड़ाया है अपनी बाइक से...भाविका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने बृजेश निषाद के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. घटना में भाविका की सहेली नेहा भी गंभीर रूप से घायल हुई थी जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. वही एसीपी कर्नलगंज अमित चौरसिया ने बताया कि आरोपी की बाइक बरामद कर ली गई है और आरोपी की तलाश जारी है.

