यूपी: छात्राओं की पानी की बोतल में यूरीन मिलाने और अश्लील हरकतें करने का आरोप, 3 छात्रों पर केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक स्कूल से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि गैर-समुदाय के तीन छात्रों ने अपनी ही स्कूल की कुछ छात्राओं की पानी की बोतल में पेशाब मिलाकर उसे उनके बैग में रख दिया, साथ ही उनके साथ अश्लील हरकतें कीं और बाथरूम की दीवारों पर आपत्तिजनक मैसेज लिखे. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तीनों छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. स्कूल प्रबंधन की ओर से हिंदूवादी संगठनों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. वहीं पूरे मामले में पुलिस कैमरे पर बोलने से बचती नजर आई. जानिए क्या है पूरा मामला

क्या है मामला

यह मामला जिले के उसहैत थाना क्षेत्र के नगर पंचायत स्थित श्रीमती चमेली देवी हायर सेकेंडरी स्कूल का है. स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं ने स्कूल में पढ़ने वाले गैर-समुदाय के तीन छात्रों पर आरोप लगाया कि उन्होंने पानी की बोतल में पेशाब मिलाकर उसे उनके बैग में रख दिया. इसके अलावा उन्होंने अश्लील हरकतें भी कीं और बाथरूम में आपत्तिजनक मैसेज भी लिखे. पूरे मामले की शिकायत छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन से की, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने शिकायत को अनदेखा कर दिया. इसके बाद छात्राओं ने मामले की जानकारी अपने परिवार वालों को दी, तो परिवारों ने हिंदूवादी संगठनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद स्कूल में जमकर हंगामा हुआ.

स्कूल स्टाफ के साथ अभद्रता का आरोप

इस पूरे मामले में उसहैत के गढ़िया हरदोई पट्टी के रहने वाले करणी सेना के नगर अध्यक्ष शिवसेवक गुप्ता, बजरंग दल के उत्कर्ष मिश्रा और स्वयं भारद्वाज स्कूल पहुंचे और छात्रों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करते हुए थाने में तहरीर दी. वहीं स्कूल प्रबंधन ने भी हिंदूवादी संगठनों पर स्कूल में घुसकर स्टाफ से अभद्रता करने का आरोप लगाया. फिलहाल पुलिस ने शिवसेवक गुप्ता की तहरीर पर तीन अज्ञात गैर-समुदाय के छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस दौरान शिवसेवक गुप्ता ने कहा कि प्रशासन को स्कूल बंद कर देना चाहिए क्योंकि यहां छात्रों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं होंगी तो हम नहीं चाहते कि स्कूल खुला रहे.

स्कूल प्रबंधक ने क्या कहा

कार्रवाई न होने पर उन्होंने जिला स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी. उनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा कार्रवाई न करना इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है. स्कूल के प्रबंधक विनोद कुमार ने करणी सेना के नगर अध्यक्ष शिवसेवक गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि शिवसेवक गुप्ता करीब 100 लोगों को लेकर स्कूल में पहुंचे. उन्होंने स्कूल स्टाफ के साथ बदतमीजी की, गाली-गलौज की और एक छात्र के साथ मारपीट भी की. इसके बाद स्कूल की घंटी बजाकर छुट्टी कर दी और सभी बच्चों को भगा दिया. मैंने सूचना देकर पुलिस को बुलाया और कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि उन्हें इन लोगों से जान-माल का खतरा है और भविष्य में भी किसी घटना की आशंका है, इसलिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी ऑन-कैमरा बोलने से बचते नजर आए. फोन पर थाना अध्यक्ष अजय पाल सिंह ने बताया कि करणी सेना के नगर अध्यक्ष की तहरीर पर गैर-समुदाय के तीन छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मुकदमा दर्ज करने के बाद उनकी पहचान की जा रही है कि आखिर वे छात्र कौन हैं. पूरे मामले की जांच और छात्रों की पहचान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.