यूपी के इस शहर के चौराहों को पुलिस ने अपराधियों के पोस्टर से पाट दिया

पीतल नगरी के नाम से मशहूर शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक दिल्ली रोड के महाराणा प्रताप चौक और महिला थाने के सामने अपराधियों के फोटो और नाम वाले होर्डिंग लगाए गए हैं.

  • मुरादाबाद पुलिस ने अपराधियों के फोटो और नाम वाले बड़े होर्डिंग्स शहर के प्रमुख इलाकों में लगाए हैं
  • दिल्ली रोड के महाराणा प्रताप चौक और महिला थाने के सामने ये पोस्टर्स जनता को अपराधियों से सावधान करते हैं
  • पुलिस का मानना है कि सार्वजनिक पहचान से अपराधियों में डर पैदा होगा और अपराध करने की हिचक होगी
उत्तर प्रदेश सरकार अपराध पर नकेल कसने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है. इसी कड़ी में मुरादाबाद पुलिस ने एक नई और अनोखी पहल की है. इस पहल में मुरादाबाद की सड़कों और चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं. ये पोस्टर्स चर्चा का विषय बन गए हैं. किसके हैं ये पोस्टर्स, चलिए बताते हैं.

पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक दिल्ली रोड के महाराणा प्रताप चौक और महिला थाने के सामने अपराधियों के फोटो और नाम वाले होर्डिंग लगाए गए हैं. इन पोस्टरों में लुटेरों और छिनैती करने वाले बदमाशों की तस्वीरें लगी हैं ताकि लोग उन्हें पहचान सकें और सतर्क रहें.

मुरादाबाद ज़िले के पुलिस अधिकारी इस मामले में कैमरा पर तो बात नहीं कर रहे लेकिन फ़ोन पर वो कहते हैं कि इस पहल से अपराधियों में डर बैठेगा और जनता में सुरक्षा का एहसास बढ़ेगा. पुलिस मानती है कि जब अपराधियों के चेहरे खुलेआम दिखेंगे तो वे दोबारा अपराध करने से हिचकिचाएंगे.

अपराधियों के पोस्टर्स को लेकर स्थानीय लोगों ने भी मुरादाबाद पुलिस की इस पहल को सराहनीय बताया है। उनका कहना है कि ऐसे कदमों से अपराध पर रोक लगेगी और कानून-व्यवस्था और मजबूत होगी। फिलहाल यह नई पहल पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है.

