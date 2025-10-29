विज्ञापन
नोएडा के मंदिरों में चोरी करने वाले शातिर चोर गिरफ्तार, रेकी करने के बाद करते थे वारदात

राजू सिंह के पास से बरामद मोटरसाइकिल उसकी पत्नी के नाम पर दर्ज है, जिसे उसने चोरी की रकम से खरीदा था. आरोपी इसी मोटरसाइकिल से मंदिरों की रेकी कर चोरी की घटनाएं अंजाम देता था.

नोएडा के मंदिरों में चोरी करने वाले शातिर चोर गिरफ्तार, रेकी करने के बाद करते थे वारदात
  • नोएडा थाना सेक्टर-24 ने सेक्टर-12 के शिव मंदिर में हुई चोरी का खुलासा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.
  • आरोपियों के कब्जे से करीब तीन किलो पचास ग्राम चांदी की सिल्ली, एक अवैध चाकू और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई.
  • राजू सिंह उर्फ सोनू मंदिरों में चोरी करने का आदी है और चोरी की रकम से अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता था.
नोएडा के थाना सेक्टर-24 ने सेक्टर 12 के शिव मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 3.5 किलो चांदी की सिल्ली, एक अवैध चाकू और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजू सिंह उर्फ सोनू और सदाशिव के रूप में हुई है. दोनों को पुलिस ने सेक्टर-11 नोएडा के वीडियोकोन चौराहे के पास से गिरफ्तार किया.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार राजू सिंह उर्फ सोनू मंदिरों में चोरी करने का आदी है. वह पहले रेकी कर मंदिरों में रखे आभूषण और चांदी के छत्र चोरी करता है. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि करीब 10-12 दिन पहले उसने सेक्टर-12 के मंदिर से शिवलिंग पर लगे छत्र और मूर्तियों के चांदी के आभूषण चोरी किए थे. चोरी की रकम से वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता था.

राजू सिंह के पास से बरामद मोटरसाइकिल उसकी पत्नी के नाम पर दर्ज है, जिसे उसने चोरी की रकम से खरीदा था. आरोपी इसी मोटरसाइकिल से मंदिरों की रेकी कर चोरी की घटनाएं अंजाम देता था. वहीं, दूसरा आरोपी सदाशिव ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह मुरादाबाद के फैजगंज मोहल्ले में सोना-चांदी गलाने का काम करता है. उसने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि राजू सिंह अक्सर चोरी किया हुआ चांदी का सामान उसके पास गलवाने के लिए लाता था. लालच में आकर वह चोरी का माल गलाकर सिल्ली बना देता था ताकि पहचान मिटाई जा सके. एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से मंदिर से चोरी हुए सामान बरामद हुआ है. दोनों को जेल भेजा जा रहा है. आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

