अमेरिका में पकड़ा गया लॉरेंस का करीबी गैंगस्टर, नादिर शाह मर्डर केस भी है वांटेड

अमेरिका में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक बड़े गुर्गे रणदीप सिंह मलिक को इमिग्रेशन एंड कस्टम्स विभाग ने हिरासत में ले लिया है. फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग का ये गुर्गा अमेरिका में बैठकर लॉरेंस के इशारे पर भारत में टारगेट किलिंग की साजिशें रच रहा था. उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि FBI ने भी कर दी है और इस बारे में भारतीय एजेंसियों के साथ भी जानकारी साझा की गई है.

नादिर शाह मर्डर केस में वांटेड है रणदीप

रणदीप मलिक दिल्ली के चर्चित नादिर शाह मर्डर केस में वांटेड है. जांच में सामने आया है कि इस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार विदेश से रणदीप ने ही मुहैया कराए थे. वहीं गुरुग्राम और चंडीगढ़ के क्लबों के बाहर ब्लास्ट की साजिश भी उसी ने रची थी. रणदीप सिंह को अमेरिका के जैक्सन पैरिश करेक्शनल सेंटर में डिटेन किया गया है. भारतीय एजेंसियां अब उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण को लेकर एक्टिव हो गई है.

पंजाब में भी लॉरेंस के दो गुर्गे गिरफ्तार

लॉरेंस गिरोह के दो गुर्गों को पटियाला-अंबाला राजमार्ग पर शंभू गांव के पास से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे. पुलिस ने उनके पास से एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और छह कारतूस बरामद किए हैं. डीजीपी गौरव यादव ने बताया, ‘‘बड़ी सफलता हासिल करते हुए गैंगस्टर एजीटीएफ पंजाब ने शंभू गांव के पास पटियाला-अंबाला राजमार्ग से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के दो अति वांछित गुर्गों को गिरफ्तार किया है.''

लॉरेंस के गुर्गों का क्राइम रिकॉर्ड

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वे हत्या की एक घटना को अंजाम देने के बाद नेपाल भाग गए थे और विदेशी आकाओं के निर्देश पर पंजाब में एक ‘‘सनसनीखेज अपराध'' के इरादे से लौटे थे. उन्होंने कहा, ‘‘दोनों आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ विभिन्न आपराधिक कानूनों के तहत पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात सहित 15 से ज्यादा जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं.''डीजीपी ने बताया कि वे हाल में फाजिल्का में भारत रतन उर्फ विक्की की हत्या के मामले में भी वांछित थे.