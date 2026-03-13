दिल्ली : पत्नी संग झगड़ रहा था बेटा, टोकने पर मां की ही कर दी बेरहमी से हत्या

देश की राजधानी दिल्ली के सीमापुरी इलाके से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने गुस्से में अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी. दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है.

शाहदरा जिले के डीसीपी राजेंद्र मीणा के अनुसार, यह घटना 11 मार्च की रात करीब 10:30 बजे की है.

आखिर हुआ क्या था

न्यू सीमापुरी इलाके में रहने वाला शेर अली अपनी पत्नी संजीदा के साथ गाली‑गलौज और झगड़ा कर रहा था. घर में हो रहे शोर‑शराबे को सुनकर शेर अली की 60 वर्षीय मां हमीदुन निशा बीच‑बचाव करने पहुंचीं. डीसीपी के मुताबिक, मां ने बेटे को समझाने और शांत करने की कोशिश की, लेकिन शेर अली गुस्से में आपा खो बैठा. उसने अपनी मां के साथ मारपीट शुरू कर दी और जोर से धक्का देकर उन्हें जमीन पर पटक दिया. इस हमले में बुजुर्ग महिला को गंभीर चोटें आईं.

एफआईआर दर्ज

घटना के बाद पड़ोसियों और पीसीआर वैन की मदद से घायल महिला को आनन‑फानन में जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मां की मौत की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई. मामले में मृतका की बेटी शबनम के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. इस संबंध में FIR नंबर 138/2026, धारा 103(1) BNS के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने आरोपी शेर अली को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.